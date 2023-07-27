Amy Lo盧慧敏首次演驚慄片做足功課 上網參考屍體容貌揣摩扮死人

港產片《失衡凶間之惡念之最》今日上映，該作是「失衡系列」繼《失衡凶間》和《失衡凶間之罪與殺》後第三部曲，由《要命的溫柔》、《逃殺》和《死亡回憶》三部懸疑短篇組成。
首次拍驚慄片的盧慧敏（Amy）在《逃殺》中，表現令人眼前一亮，在殘破不堪的廢墟與飾演前夫的姜皓文（黑仔）無論吵架甚至打架都去到䀆。黑仔更是演技大爆發，溶屍和吸毒戲，雖算零對白亦發揮得淋漓盡致，他坦言開工前煲古天樂電影《門徒》偷師，而Amy更自爆上網睇真人「死相」汲取靈感，黑仔聞言亦嘩然。
鏡頭前，黑仔強忍淚水，將一桶又一桶的液體倒進石坑內，在溶屍戲零對白，近十分鐘內心戲，可謂演技大爆發。導演李巨源大叫Cut後，黑仔仍然默不作聲，情緒還未平伏，事後他說：「嗰場溶屍戲，好有愛殺Feel，心情複雜。」Amy亦被動容，她說：「佢係你深愛嘅人。」黑仔苦笑對她說：「成日話『溶咗你』，今次我真係溶咗『你』，我溶咗我老婆。」他又表示因為要有煙霧效果，雖然不是真正溶液，但倒出來的液體亦會散發出白煙，而且相當刺眼。
至於Amy以露肩長髮造型演出，她躺在黑暗且骯髒的石坑內扮死屍，但死狀非常優雅。拍攝結束，工作人員準備木梯讓Amy爬出大坑，但她以43吋長腿一步就跨出，旁人笑讚她長腿好處。Amy說：「我收返頭先話好舒服！個坑嘅地面有啲凍，依家成個頭都係眼淚和油漆，隻眼要擘到好大Hold好耐，扮死真係好難。（辛苦嗎？）OK啦！」她透露為演死屍上網找參考，說：「我上網搵啲死咗嘅人相嚟睇妝容和表情。」黑仔亦表示其吸毒場面睇戲偷師，說：「今朝參考過追龍睇《門徒》睇老闆（古天樂）點樣拍吸毒戲，導演好滿意，我含蓄和有型版本。不過拍綁住條止血帶，一陣間隻手就瘀晒。」第一次拍驚慄電影的Amy，就表示勁興奮，更大讚黑仔好nice，亦相當合拍，連導演都直指二人配搭產生出特別的化學作用。