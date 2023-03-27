Angelababy獲頒「年度質感演員」 前夫黃曉明拍掌示好

Angelababy(楊穎)、劉詩詩、胡歌、劉亦菲與楊冪等出席大陸娛樂圈盛事《2022微博之夜》。睽違3年再度舉辦的微博之夜，眾星盛裝出席，Baby分別以「黑天鵝」與「夢幻公主」兩個不同風格造型亮相，最為搶眼！她更獲大會頒發「年度質感演員」榮譽，並由惠英紅送上鮮花祝賀。

得獎者在台上拿起大型道具行catwalk，Baby拿着一對白色的「大翅膀」行起貓步，華麗自信，贏得全場拍掌歡呼，而她的前夫黃曉明亦有拍掌讚好。Baby說：「十分榮幸能夠奪得此獎，最開心能夠穿上華麗的服裝穿搭，真是度過了開心難忘的一晚。」去年Baby拍攝了《風起隴西》與《愛情應該有的樣子》兩套劇集。在未來，她也將繼續前行，並會為大家帶來更多驚喜。