Angelababy疫情3年後首度回港抱財神 大讚小師妹許恩怡有表演天份

楊穎(Angelababy)自2009年起，每年都會出席尖沙咀海港城舉辦的農曆新年「抱抱財神」活動，可惜受到世紀疫情影響，Angelababy已近3年沒有返港。今年，她再度跟財神相遇，「抱抱財神」再續前緣，延續抱財神沾旺氣的傳統。 許恩怡 一同出席 今年Angelababy還帶同小師妹許恩怡（Natalie）一同出席，在拍攝當天，當Baby從遠處一看到財神便馬上飛奔跑上前擁抱，連工作人員也追不上她，場面搞笑。兩人接過財神、捧着金元寶跟財神合照，並互相祝福，還許願望疫情快過，新一年大家都身體健康，願望都能如願以償。

回港探親友 Baby近日專誠回港探望親友，順道參與財神抱抱，她笑說：「已經3年冇返嚟，今次返香港見返好多好朋友，真係好開心！以往抱財神每年都會做，算係每年一度新年嘅必備活動，寓意好意頭，今年係兔年，希望疫情快啲過去，祝福大家都身體健康！心想事成！最緊要新一年要開開心心！兔年行大運！」拍攝當天風和日麗，天氣極好，大家也稱是天公造美，Baby心情靚靚，在場播放新年喜慶歌曲，又跳起舞來，大家更爭相跟Baby合照，被在場的工作人員笑稱吸引力可與財神媲美。早前Baby在港貼地閒逛，被網友捕獲，她笑說：「估唔到戴咗帽冇化妝都畀人認到，哈哈！唔緊要呀，好耐冇返香港，好掛住啲地道美食，同朋友周圍去搵吓好味道嘅餐廳食肆，已經好開心。」