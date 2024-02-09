Anjaylia陳嘉寶撈起賀龍年 Kiki張凱娸回復單身唔急拍拖

Cool Style旗下七位藝人趁龍年來臨，各自許下新年願望。 (陳奕釗攝)

Cool Style旗下藝人陳毅燊(ANSONBEAN)、譚旻萱(Mandy)、劉沛蘅(Hillary)、林熙彤(Hazel)、何嘉莉(Lillian)、陳嘉寶(Anjaylia)及張凱娸(Kiki)送兔迎龍，七星集合齊齊撈起賀龍年。七位藝人趁龍年來臨，各自許下新年願望。

陳嘉寶 派五位數利是 Anjaylia有份參演電影《不是你不愛你》早前在港上映，她為丈夫先後誕下三名子女，自言已經「封盤」，希望可以全面回歸幕前，笑指拍親熱戲也不用向老公備案。去年，Anjaylia拍了一部電影和一套電視劇，展望新一年，盼家人身體健康，囡囡可以考到一間好小學，還希望接多點工作為兒女賺點學費。Anjaylia亦指每年都派五位數利是，慶幸自己也生夠三個小朋友可以幫補利是錢。

20 歲 Hazel求學業進步 至於年僅20歲的小師妹Hazel，為MC張天賦的《老派約會之必要》擔任MV女主角後，早前亦參演首部電影《不是你不愛你》，在新一年她期待演戲方面作不同嘗試。仍要兼顧學業的她表示：「希望自己學業進步，我還有一年半時間，期望所有事都順順利利。」她更獲師兄師姐祝福事業學業同樣取得好成績。