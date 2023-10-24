Anjaylia陳嘉寶演戲DJ如魚得水 扮星爺喜感爆發放笑彈

陳嘉寶（Anjaylia）最近獲護膚品牌QV邀請接拍全新廣告，鏡頭前飾演一位事業型自信媽媽，在家中處理家事則頭頭是道，同時對自己的肌膚呵護備至。不過鏡頭後的Anjay卻十足大細路，玩玻璃自拍之餘，更扮起星爺周星馳經典喜劇《家有囍事》中的表情動作，極之鬼馬。
Anjaylia兼顧家庭事業，除了是個稱職好媽媽之外，她也是DJ，更積極於幕前的工作，在全新廣告中，Anjay演活了現實中的多功能角色，她笑說：「今次拍攝簡直係如魚得水，返返去我嘅世界度，因為今次要做嘅完全喺溝晒我所有職業一齊，係拍一個廣告、又需要有演戲嘅成份、呢個廣告係需要好多VO嘅部份，除咗計時，仲要配合好多唔同嘅tone and manner去演繹，運用到自己DJ嘅技巧，所以真係相當唔錯！」
而最近Anjaylia更參與了葉念琛導演的新戲《不是你不愛你》，她說：「我喺電影嗰part已經拍完，係好開心嘅一個拍攝，因為自己一段好長時間都冇拍電影，對上一次已經係幾年前嘞，所以去返拍電影嘅氛圍，同咁多工作人員去做好一件事，係好開心嘅，好鍾意呢種感覺。尤其係今次同好多冇合作過嘅演員合作，亦有嚟自台灣嘅陳昊森啦，喺大家身上都學到好多嘢，好期待電影上映，因為好耐冇喺大銀幕見過自己。」Anjaylia已多次跟葉導演合作，今次再度合作，感受很不一樣，她說：「係好感恩嘅，好多謝佢咁信任我，過咗咁耐都願意畀空間我去做，呢份信任係寶貴嘅，亦都畀到我信心，等我喺自己喺舞台前面係冇咁緊張。」