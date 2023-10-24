Anjaylia陳嘉寶演戲DJ如魚得水 扮星爺喜感爆發放笑彈

陳嘉寶（Anjaylia）最近獲護膚品牌QV邀請接拍全新廣告，鏡頭前飾演一位事業型自信媽媽，在家中處理家事則頭頭是道，同時對自己的肌膚呵護備至。不過鏡頭後的Anjay卻十足大細路，玩玻璃自拍之餘，更扮起星爺周星馳經典喜劇《家有囍事》中的表情動作，極之鬼馬。

Anjaylia兼顧家庭事業，除了是個稱職好媽媽之外，她也是DJ，更積極於幕前的工作，在全新廣告中，Anjay演活了現實中的多功能角色，她笑說：「今次拍攝簡直係如魚得水，返返去我嘅世界度，因為今次要做嘅完全喺溝晒我所有職業一齊，係拍一個廣告、又需要有演戲嘅成份、呢個廣告係需要好多VO嘅部份，除咗計時，仲要配合好多唔同嘅tone and manner去演繹，運用到自己DJ嘅技巧，所以真係相當唔錯！」