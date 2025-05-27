Anna@MEOVV獲封「神顏」 網絡瘋傳靚過子瑜

Anna在韓國走紅，近來的人氣已吹到家鄉日本。

近來無論IG、Threads等社交網，總會見到娛樂公司THE BLACK LABEL旗下女團MEOVV消息，當中成員Anna更屬最人氣一位，因她顏值超高，脫俗的蛋臉被封為「神顏」，外界經常將她與TWICE成員周子瑜比較，有人認為Anna和子瑜撞樣，亦有人支持Anna顏值勝過子瑜。

去年9月才出道的MEOVV，由Sooin、Gawon、Narin、Ella與Anna組成，19歲日籍成員Anna(田中杏奈)，11歲參加模特兒比賽奪冠，從此展開模特兒之路。服裝品牌JENNI belle於2018年面世，Anna被邀擔任專屬模特兒。

