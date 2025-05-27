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娛樂
2025-05-27 22:15:11

Anna@MEOVV獲封「神顏」 網絡瘋傳靚過子瑜

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Anna在韓國走紅，近來的人氣已吹到家鄉日本。

Anna在韓國走紅，近來的人氣已吹到家鄉日本。

近來無論IG、Threads等社交網，總會見到娛樂公司THE BLACK LABEL旗下女團MEOVV消息，當中成員Anna更屬最人氣一位，因她顏值超高，脫俗的蛋臉被封為「神顏」，外界經常將她與TWICE成員周子瑜比較，有人認為Anna和子瑜撞樣，亦有人支持Anna顏值勝過子瑜。

去年9月才出道的MEOVV，由Sooin、Gawon、Narin、Ella與Anna組成，19歲日籍成員Anna(田中杏奈)，11歲參加模特兒比賽奪冠，從此展開模特兒之路。服裝品牌JENNI belle於2018年面世，Anna被邀擔任專屬模特兒。
 

網民話Anna(左)與子瑜撞樣；亦有說前者顏值高過後者。

網民話Anna(左)與子瑜撞樣；亦有說前者顏值高過後者。

學生時期在日本當model的Anna。

學生時期在日本當model的Anna。

BLACKPINK之父認證

THE BLACK LABEL由YG娛樂前王牌製作人Teddy打造，2NE1、BLACKPINK就是由他捧紅。他在日本時看見Anna在年輕人雜誌《Seventeen》出現，認為她的顏值超高適合K-pop發展，即時聯絡她並提議參加新女團的面試，結果Anna成功選入新團MEOVV，正式在去年9月出道。

MEOVV出道後，在一次人格測試中，Anna的MBTI類型是ISTP(鑒賞家)。此類型的人具備冷靜特質，思考獨立並非常專注。

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Anna獲日、韓、台粉絲封為「神顏」。

Anna獲日、韓、台粉絲封為「神顏」。

出道的話題成員

MEOVV首位公開的成員是16歲Ella，美國出生有BLACKPINK師姐「小Jennie」稱號。Anna屬第4位公開成員，由於自小已是雜誌模特兒，加上客串過不少劇集，早已擁有粉絲群，加上韓團的日本成員也特別受注目，令Anna出道時的風頭已蓋過其餘4位成員。
 

MEOVV是「My Eyes Open VVide」的縮寫，讀音「喵」。

MEOVV是「My Eyes Open VVide」的縮寫，讀音「喵」。

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