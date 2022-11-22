Anne Hathaway《走佬俏公主》拍第3集 展現公主中女生活？

「懷舊」全世界通用，電影亦一樣，多部愛情喜劇事隔多年陸續開拍續集，包括不經不覺已經陪伴咗大家20年嘅《BJ單身日記》會原班人馬拍第4集，仲有剛剛喺Disney+上架嘅《魔法奇緣2》。

《魔2》距離首集足足15年，女主角Amy Adams期間獲6次奧斯卡提名，成功轉型成為實力派嘅Amy，差啲唔記得佢以《魔》傻豬豬嘅公主角色走紅，拍咗海量攞獎片後又肯返Disney扮天真公主。

多次提及想拍《走佬俏公主3》

最新仲有Anne Hathaway回到未紅時！Anne做過貓女郎演過慘情《孤星淚》，喺《穿Prada的惡魔》嘅演出亦非常經典，入面多個時尚造型至今亦津津樂道！被問會唔會有《穿》續集時，Anne斬釘截鐵表示隨著社交媒體興起，《穿》顯得不合時宜，續集機會渺茫！

佢反而對自己18年前成名作《走佬俏公主》念念不忘，多次提及想拍《走3》，2019年受訪時提到劇本已寫好，又透露於戲中飾演皇后嘅Julie Andrews亦想拍，計劃因為系列導演Garry Marshall病逝而擱置。

Aadrita Mukerji執筆劇本

近日外媒The Hollywood Reporter 報道《走3》再次重返Disney日程，搵咗劇集《Super Girl》、《烈探狙擊》Aadrita Mukerji執筆劇本。第3集繼續以Anne Hathaway飾演嘅Mia為主角，《走2》時Mia為繼承皇位要短時間內搵老公，第3集會點講公主的中女生活？

《走佬俏公主》屬於典型2000年大量湧現「麻雀變鳳凰」嘅青春愛情喜劇，Anne Hathaway戲內由爆炸頭零自信醜小鴨，突然得知原來自己係歐洲小國繼承人，兼要短時間內變成美麗優雅嘅公主繼承皇位，排除萬難載上皇冠兼成功抱得俊男歸！

故事簡單 製作不過不失

因為拍俾小朋友睇，所以《走》故事簡簡單單，製作亦不過不失，打開Disney+應該搵到一大堆同類別青春校園片，筆者暫時睇唔透點解Anne咁大執念要做返公主，可能疫情改變咗觀眾口味，「公主」會成為另一個Marvel ？又或者情懷真係好值錢？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載