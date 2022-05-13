Anson Kong《信之卷》動漫MV藏彩蛋 見識本土動漫師功架：香港有好犀利嘅人

AnsonKong@MIRROR(AK,江𤒹生)今日(13日)推出最新派台作品《信之卷》，以J-Rock曲風配合他自細已十分鍾愛的動漫作為歌曲主題，並邀請香港動漫師打造充滿香港元素的MV，讓他化身動漫AK，一圓童年夢想之餘，也藉此向樂迷推廣香港創作及文化藝術，他不禁讚嘆：「香港有好多藝術工作者，不同嘅創作或文化藝術都係非常優秀。」

無數彩蛋慢慢搵

由於AK自小已很渴望成為動漫男主角，所以動漫師亦應要求，把男主角畫得很像AK本人，AK說：「動漫MV可以將所有想像嘅嘢天馬行空放晒落去，我同動漫師講我好想做一次動漫男主角，佢哋就幫我畫到個男主角好似我之外，角色身邊又會出現好多我平時生活上成日會出現嘅物件，成為咗彩蛋，就好似人哋睇Marvel電影咁，大家睇MV時都可以搵下啲彩蛋喺邊。我都未知彩蛋喺邊，要同大家一齊搵，好似尋寶一樣。」

經過今次MV製作，AK見識到香港動漫師的功架，AK不禁讚嘆道：「睇咗Rough Cut(初剪版)成品已經好開心。其實香港都有好犀利嘅人，睇到動漫師做嘅過程，同佢哋開會，知道佢哋點樣畫，所有嘢都非常專業，所以再一次多謝佢哋，同時希望多啲人發現，香港有好多藝術工作者，不同嘅創作或文化藝術都係非常優秀。」

為了貫徹整體概念，AK早前為單曲拍攝封面，也展現了樂天的一面，他說：「影嘅時候想似小朋友，可以傻笑望住個天空發白日夢一樣，因為好多時動漫俾我嘅最大感覺，就係咁樣。」粉絲們今次可以同時擁有動漫與真身兩個AK陪伴在旁聽新歌〈信之卷〉，可算是獲得了雙重福利！