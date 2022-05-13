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娛樂
2022-05-13 22:40:19

Anson Kong《信之卷》動漫MV藏彩蛋 見識本土動漫師功架：香港有好犀利嘅人

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AnsonKong@MIRROR(AK,江𤒹生)今日(13日)推出最新派台作品《信之卷》，以J-Rock曲風配合他自細已十分鍾愛的動漫作為歌曲主題，並邀請香港動漫師打造充滿香港元素的MV，讓他化身動漫AK，一圓童年夢想之餘，也藉此向樂迷推廣香港創作及文化藝術，他不禁讚嘆：「香港有好多藝術工作者，不同嘅創作或文化藝術都係非常優秀。」

AK推出新歌《信之卷》實現兒時夢想。 Anson Kong在《信之卷》MV化身動漫主角。 這隻似曾相識的神獸，令人聯想Anson Kong自家品牌，生粉們絕不會感陌生。

結集最愛動漫元素

今次《信之卷》AK邀來[email protected] Boys作曲、Oscar Lee填詞、王雙駿監製新歌，歌曲風格雖然也如《黑之呼吸》一樣以J-Rock作招徠，但相比《黑之呼吸》的暗黑風，今次《信之卷》卻予人很陽光的感覺。而一向鍾情動漫的AK，更特別喜歡《龍珠》及《數碼暴龍》，所以他邀來香港本地動漫師崔氏兄弟及Tommy Ng兩個單位，攜手炮製《信之卷》的MV，講述男主角經歷低潮後，集合眾人力量，戰勝心魔的故事。AK說：「我由細到大都好鍾意動畫、動漫，一直都被當中的美好世界、主角吸引住，更會幻想自己就係動漫男主角。今次《信之卷》歌詞係講大家可以搵返童年時嘅初心，好似動漫男主角一樣勇往直前乜都唔怕，成件事整合起上嚟，就好似動漫主題曲，好適合做埋動漫MV，然後問咗公司又肯俾我做，所以就極度自肥，將自己鍾意嘅動漫元素，擺晒落去，例如裡面會有好多《數碼暴龍》嘅元素，男主角會有一隻好似神獸但又似寵物嘅物體做陪伴。」

除了似曾相識的「神器」，還有樂隊《One Promise》秘密「現身」。 由香港漫畫師打造的《信之卷》MV，充滿香港元素。 AK單曲的海報。 《信之卷》MV中，MIRROR不時出現。 《金星女孩》的AK又再出現。 買唔到MIRROR演唱會門票，先玩玩公仔機。

無數彩蛋慢慢搵

由於AK自小已很渴望成為動漫男主角，所以動漫師亦應要求，把男主角畫得很像AK本人，AK說：「動漫MV可以將所有想像嘅嘢天馬行空放晒落去，我同動漫師講我好想做一次動漫男主角，佢哋就幫我畫到個男主角好似我之外，角色身邊又會出現好多我平時生活上成日會出現嘅物件，成為咗彩蛋，就好似人哋睇Marvel電影咁，大家睇MV時都可以搵下啲彩蛋喺邊。我都未知彩蛋喺邊，要同大家一齊搵，好似尋寶一樣。」

經過今次MV製作，AK見識到香港動漫師的功架，AK不禁讚嘆道：「睇咗Rough Cut(初剪版)成品已經好開心。其實香港都有好犀利嘅人，睇到動漫師做嘅過程，同佢哋開會，知道佢哋點樣畫，所有嘢都非常專業，所以再一次多謝佢哋，同時希望多啲人發現，香港有好多藝術工作者，不同嘅創作或文化藝術都係非常優秀。」

 為了貫徹整體概念，AK早前為單曲拍攝封面，也展現了樂天的一面，他說：「影嘅時候想似小朋友，可以傻笑望住個天空發白日夢一樣，因為好多時動漫俾我嘅最大感覺，就係咁樣。」粉絲們今次可以同時擁有動漫與真身兩個AK陪伴在旁聽新歌〈信之卷〉，可算是獲得了雙重福利！

童年版的動漫AK在MV中現身。 《信之卷》MV角色戴著口罩，貼近現實的疫情年代。 細心尋找，便會發現《信之卷》創作班底的名字。 在《信之卷》裡的動漫AK，要戰勝心魔。 見到《Rebound》MV、常然要打卡。 看《信之卷》MV，見證動漫主角的進化。
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