Anson Lo交代最新身體狀況 籲神徒勿擔心：繼續積極專注工作

盧瀚霆(Anson Lo) 早前在社交網分享身體狀況，他透露從巡唱澳門站開始，持續感到暈眩，而且聲帶水腫，並已前往醫院做驗血，磁力共振等多項身體檢查，令神徒們非常擔心。Anson Lo昨天（26日）在社交網更新狀况，表示身體已經康復。

Anson Lo交代最新身體狀況，籲大家不用擔心，他說︰「來一個生活的小update～ 最近忙於綵排和錄音，來臨的日子再次要準備拍電影，現在剩下的空餘時間也用來學唱歌和做gym，晚上和家人吃飯的次數也多了，自己私底下準備了很多驚喜給你們，的確是十分興奮～之前坦白告訴大家自己生病，現在已經康復了，繼續積極專注工作、專注生活，大家不用擔心啦～」Anson Lo更感激神徒對他不離不棄，他寫道︰「感激你們每一位神徒永不放棄的支持著我，每次看到你們聽我的歌、看我的MV、loop我的作品，拍《Hey Hey OK!》 Dance Challenge，支持我的代言、品牌，竭盡所能出席我的活動和表演，依然在每個平台留言告訴我你的感覺，為我著緊、為我爭取、為我高興，真的陪伴着我很多個晚上睡覺前的每一刻。身體健康真的好重要，一起多喝水、多運動，保持正能量。 」最後，他預告新歌《Hey Hey OK!》花絮片將於今晚在YouTube頻道播放。