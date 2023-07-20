Anson Lo個唱進入倒數階段 日日彩排又拍片無得抖

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)的個唱將於7月23日至26日在亞博舉行。近日更發布新歌《浪漫殺死巨蟹座》，MV請來林愷鈴演女友，而他今次個唱亦會首度演繹這首新歌。Anson Lo亦不時在社交平台更新他的彩排進度，早前他在Threads上載與一眾舞蹈員的合照，並透露當日拍完MV之後再趕去排舞，又要拍演唱會影片，連踩30小時。
不過，這個帖文僅在Threads出現，現時不少藝人都會在Threads為粉絲送上限定內容，Tyson Yoshi、林家謙、張天賦等到有在Threads分享有趣內容及珍貴片段。
Threads的九個實用隱藏功能：
隱藏功能一：操作回覆設定
在發布Threads之前，用戶可決定誰能夠回覆該串文，三大選項包括「你的粉絲」、「你追蹤的個人檔案」和「僅限提及」。
隱藏功能二：加入GIF圖
用戶能透過兩種方式在Threads發布、回覆和引用串文時加入GIF圖，包括將有趣的GIF圖複製並直接在Threads貼上，或透過GIF 鍵盤直接輸入。
隱藏功能三：調整通知
用戶只需點擊 Threads 個人檔案右上角的兩條線，然後選擇「通知」，即可自行調整有關接收串文、回覆、追蹤名單及追蹤者的通知，或暫停接收所有通知。
隱藏功能四：管理收看内容
與Instagram一樣，用戶可以隱藏使用特定字詞或表情符號的串文或訊息，並將想要隱藏的字詞或表情符號加入自訂清單。若用戶想將某帳戶的串文從動態消息頁面移除，只需前往該用戶的帳戶，點擊頂部右側的三個點，然後選擇「靜音」。被靜音的用戶不會收到通知，且不會知道自己已被靜音。
隱藏功能五：追蹤喜愛的創作者
若想追蹤在 Instagram 上已經關注的所有帳戶，只需點擊 Threads 個人檔案上的「追蹤名單」，選擇「追蹤中」，然後點擊「查看全部」，並選擇「全部追蹤」。如果用戶尚未加入 Threads，他們的狀態將會顯示為「待追蹤」。
Threads動態消息亦會顯示推薦用戶的串文，用戶可以點擊「加號」追蹤感興趣但尚未追蹤的帳戶。
隱藏功能六：連續發布多個串文
如果想連續發布多個串文，用戶可直接在建立新串文的頁面上連續按下3次「return」鍵，便會自動展開新的串文。
隱藏功能七：在Instagram上分享串文
於串文下方點擊分享按鈕，然後選擇「新增到限時動態」或「發布到動態消息」，該串文將配以特定的Threads背景出現在Instagram上。
隱藏功能八：設定誰能夠@提及
點擊 Threads 個人檔案左上角的圖示，然後點擊「提及」以選擇誰可以在其串文、回覆和個人簡介中提及自己，選項包括「所有人」、「追蹤的個人檔案」或「沒有人」。
隱藏功能九：休息一下
點擊 Threads 個人檔案右上角的兩條線，然後選擇「帳戶」，再點擊「休息一下」，設置在連續使用 Threads 10 分鐘、20 分鐘或 30 分鐘後接收休息提醒。