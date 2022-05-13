Anson Lo出道三年 直言最辛苦面對流言蜚語 

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨晚(12日) 在YouTube頻道分享了一條「帶你去工作」你問我答的影片，片中他一邊工作一邊答神徒（粉絲暱稱）不少問題，原來教主對上一次玩Q&A，已經是一年前的事。

教主乘坐經理人花姐（黃慧君）的座駕出發到工作目地，途中花姐即追問教主幾時給家用？教主則笑言：「我覺得傳統畀家用方式太沒趣。（花姐：我嘅人生係沒趣，唔介意沒趣。）我想親手煮嘢食畀花姐。（花姐：我唔接受。）喺你接受嘅時候我就畀家用。（花姐：一世都唔接受呀！）」

至於有神徒問到在疫情下如何保護自己？教主說：「前一陣子我有抗疫疲勞，因為太小心謹慎，之前拍廣告時，無論攞住任何物件都要消毒，無論飯盒、飯蓋同膠袋都要噴嘢，我摸過一下椅柄都要噴，真係好誇張，最近就冇咁過分緊張。」其後到放飯時間，教主大晒「教母」為他親手炮製的愛心飯盒，當中有幾隻雞蛋，亦有價值接近$300的牛扒，更示範如何在餐具及飯盒上噴消毒劑。

有人問到教主塵的味道是怎樣？他說：「我細個真係食過塵，個質地係棉花糖，味道似木味。」教主更表示自己增肥成功，他說：「超級無敵困難，我本身唔係食好多餐嘅人，通常少食多餐先肥，我一直係瘦底，最瘦試過126、127磅，我呢個身高嘅男仔應該140幾磅先正常，我用一個月時間，由128磅增至142磅，今日係146磅。」有網民問到會做什麼生意養老，教主表示：「我諗會創立一個屬於自己的時裝品牌，但短期内沒有計劃」他又坦言目前很喜歡現在做的工作，享受幕前演出。