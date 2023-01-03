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娛樂
2023-01-03 19:21:34

Anson Lo剖白情緒仍受演唱會意外影響 教主約定與神徒過情人節

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Anson撰千字文分享得獎感受。

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)日前(1日)在叱咤樂壇頒獎禮首次獲得「我最喜愛男歌手」，他昨晚在社交平台寫下千字文分享感受，為2022年作總結，並預告將親身與神徒度過今年的情人節。

Anson Lo不敢相信自己獲我最喜愛男歌。 Anson Lo獻唱《Mr. Stranger》。

情緒仍不穩 

Anson Lo逐一臚列去年的工作，包括拍電影《釀魂》(未上映)、《過時過節》和劇集《百萬同居計劃》與《季前賽》，推出歌曲《Mr. Stranger、《King Kong》《永順街39號》和《同居陌生人》，並首次擔任MV導演，籌備開設自家時裝品牌，以及為新電影試造型等，他感謝各界給予機會，深知一切非必然。教主又重提演唱會意外，他剖白：「很多人都叫我不要再提起演唱會事件但這件事的確影響了我很多很多，事件至今， 情緒雖然依然時好時壞，無論開會、踏上每一個新舞台每一次的情緒都不一定是穩定的但它狠狠的提醒了我真的要珍惜身邊每一個人再多一點地主動的關心為同行朋友們再做多一點哪怕只能夠做多一丁點，謝謝MIRROR兄弟們和公司上下所有人經常體諒我時常對我的照顧。」

教主預告將親身與神徒過情人節。 Anson Lo坦言每次上舞台仍受演唱會事件影響。

努力讓神徒們感驕傲

教主又透過今年的工作大計，當中不乏新嘗試，「的確很困難、很大壓力曾擔心每一個決定是對或錯？每一個作品是好與壞？真的真的十分感激每一位神徒仍在，每一天的陪伴，每一次的等待每一秒的念愛清楚知道你們為我應援的辛酸但這更令我知道我一定要做好自己盡力把握每一個演出機會做好每一個作品才可以保護你們每一位。」為了答謝每一位神徒的支持，他特地送上大驚喜，「來臨的214 留給我吧我決定要和你們每一位一起親身渡過這年的情人節Stay Tuned。」最後，他承諾今年絕不會放慢腳步，必定會以2000%的練歌練戲，令自己不斷進步，希望能讓神徒們感到驕傲

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