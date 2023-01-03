Anson Lo剖白情緒仍受演唱會意外影響 教主約定與神徒過情人節

Anson Lo逐一臚列去年的工作，包括拍電影《釀魂》(未上映)、《過時過節》和劇集《百萬同居計劃》與《季前賽》，推出歌曲《Mr. Stranger》、《King Kong》《永順街39號》和《同居陌生人》，並首次擔任MV導演，籌備開設自家時裝品牌，以及為新電影試造型等，他感謝各界給予機會，深知一切非必然。教主又重提演唱會意外，他剖白：「很多人都叫我不要再提起演唱會事件，但這件事的確影響了我很多很多，事件至今， 情緒雖然依然時好時壞，無論開會、踏上每一個新舞台，每一次的情緒都不一定是穩定的，但它狠狠的提醒了我，真的要珍惜身邊每一個人，再多一點地主動的關心，為同行朋友們再做多一點，哪怕只能夠做多一丁點，謝謝MIRROR兄弟們和公司上下所有人經常體諒我，時常對我的照顧。」

努力讓神徒們感驕傲

教主又透過今年的工作大計，當中不乏新嘗試，「的確很困難、很大壓力，曾擔心每一個決定是對或錯？每一個作品是好與壞？真的真的十分感激每一位神徒仍在，每一天的陪伴，每一次的等待，每一秒的念愛，清楚知道你們為我應援的辛酸，但這更令我知道，我一定要做好自己，盡力把握每一個演出機會，做好每一個作品才可以保護你們每一位。」為了答謝每一位神徒的支持，他特地送上大驚喜，「來臨的2月14日 留給我吧，我決定要和你們每一位，一起親身渡過這年的情人節Stay Tuned。」最後，他承諾今年絕不會放慢腳步，必定會以2000%的練歌練戲，令自己不斷進步，希望能讓神徒們感到驕傲。