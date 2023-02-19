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娛樂
2023-02-19 11:42:38

Anson Lo創自家品牌千字文分享心路 感激神徒推動不放棄：你哋比我辛苦比我攰，我點可捱唔住

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Anson Lo千字文分享做老闆心路。(IG圖片)

Anson Lo千字文分享做老闆心路。(IG圖片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)榮升老闆創立自家時裝品牌ALLOVER，首批產品甫上架已被搶購一空，其中box set產品更被高價炒賣，教主於上周情人節舉辧「Our First Date」，相約神徒一起分享品牌正式面世的喜悅。昨晚(18日)Anson Lo在社交平台撰千字文分享創立自家品牌的心路，他表示在籌備期間經常通宵達旦地開會，同時又要兼顧演藝工作，曾多次萌生放棄念頭，但每次想到神徒的支持，便跟自己說：「我又點可以兒戲？點可以放棄？」

Anson Lo圓夢推出自家時尚品牌。(IG圖片) Anson Lo自言曾萌放棄念頭，全靠神徒推動，讓他堅持下去。(IG圖片) Anson Lo在「Our First Date」活動，自拍與粉絲合照。(IG圖片) 教主在「Our First Date」活動，興奮自拍與神徒合照。(IG圖片)

承諾不影響演藝工作

他憶述在粉絲見面會當日，雖已拍25小時MV，落車一刻，連走路都沒有力，令工作人員擔心；但出場看到一眾排通宵霸靚位的神徒，立即精神起來，「你地絕對比我辛苦比我攰我又點可以捱唔住？」縱然兼顧拍戲、唱歌、跳舞又做老闆，連教母也擔心他如何應付，但他承諾，「我唔會因為任何事情，而影響到我一直熱愛嘅演藝事業。」即使犧牲休息時間，仍會繼上堂學演戲唱歌，如以往一樣全力以赴。

Anson Lo撰千字文分享推出自家時尚品牌的心路。 Anson Lo撰千字文分享推出自家時尚品牌的心路。 Anson Lo撰千字文分享推出自家時尚品牌的心路。

感激前輩上司提點

Anson Lo透露，起初只想完成夢想，沒想過大規模打造自家品牌，本來只計劃低調行事，但有好重要的前輩上司跟我說：「Anson Lo你一係就唔好做，一做就一定要做到最好！」於是促使他重新計劃，如今推出Chapter 1貨品，他坦言很感動，整個工作團隊的努力沒白費，為每一樣產品均感自豪，「好感謝所有支持ALLOVER嘅每一位亦感激你地嘅耐心體諒，係你哋推動我將冇可能變成有可能。」

 

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