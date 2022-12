Anson Lo (盧瀚霆)入行四年,日前因發燒第一次請病假,正在家中好好的Anson Lo ,昨日在社交網頻頻出post,除向神徒報平安表示已經退燒,晚上更派福利來個大劇透,並賣關子分享了即將推出自家品牌Logo 設計放大的一角,相中只見到少許白底黑圖案,認真吊癮,他寫道:「劇透撈又忍唔住……時裝品牌logo放大嘅一個角……我再劇透的話,背後團隊真的會發瘋…..但我是品牌老闆,So I guess I can do whatever I want(所以我想我可以做任何我想做的事)」。

至於,由Anson Lo主演的劇集《百萬同居計劃》現正熱播,他昨晚亦貼出一張花絮照,表示:「請病假嘅第二晚,有得一齊睇電視 ,唔經唔覺嚟到第八集~」更問大家喜歡《百萬同居計劃》嗎?神徒當然「超級鍾意」。