Anson Lo回應拍攝杜琪峯執導新片進度 自爆NG三次冇被鬧

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo) 今日（9日）出席現身尖沙咀出席「Giuseppe發佈活動」，吸引大批的神徒在現場吶喊應援！較早前杜琪峯接受訪問透露過去三年忙於執導拍攝由Anson Lo主演的新片，以「希望」為主題探索香港現狀。Anson Lo今日接受訪問回應拍攝的進度問題，他說：「不嬲都係進行咗模式，可能拍完又等一等，然後再等一等再拍，有幾組係拍咗，但係冇我份，keep住不斷咁進行，不過個時間點拉得好長，我現在等緊通知下一次拍係幾時。」

自爆NG三次冇被鬧

被問到目前拍攝進度方面，Anson Lo則表示：「沒一半吧！我估囉。」講到有份演出的部份，他直言：「我諗成套戲接近三份一啦！我都係亂估㗎咋。」他指現階段只是拍了大概四組戲份，以及在杜Sir身上學習到很多知識，他說：「暫時都係得一兩句對白，好多時都係得眼神去表達，佢好多時都教我點樣去做得自然啲，要越自然眼神就越唔好望嚟望去，我成日都留意杜Sir去教其他演員，我都可以有知識可以落袋。」談及有傳杜Sir喜歡在片場鬧人，他表示：「我暫時冇俾佢鬧過，所以都幾順利。」Anson Lo繼續指記得當初拍攝大概NG三次，並分享：「比我想像中順利。」他指暫時未知道拍攝的時間。