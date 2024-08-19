Anson Lo回應被試當真忍笑片 自言心情OK：接受有用嘅評價

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan和李駿傑Jeremy昨晚(18日)於澳門酒店水上樂園演出音樂節活動，3子完騷受訪，對於試當真會員收費頻道新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，其中「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」以Anson Lo新歌《Hey Hey OK！》MV的舞姿作忍笑片段，疑因觸怒神徒引發退訂潮風波。Anson Lo首度開腔回應，他自言心情OK，認為各有喜好，希望互相尊重，別再因此嘈交，事件盡快告一段落。

音樂會上，Anson Lo、Edan和Jeremy「外星三少女」high爆合體，互相淋水，Edan向台上台下狂射水槍， Anson Lo首次在戶外跳唱新歌《Hey Hey OK！》，3鏡仔唱足1小時，全身盡濕。同場還有陳柏宇、林奕匡、力臻，樂隊ROVER及饒舌歌手JB。Anson Lo受訪回應新歌MV舞姿被用作笑忍笑片段，他認為各有不同喜好，出道逾5年已曾面對各種評價，對此沒太大感覺，亦未有因此感不開心，「我諗唔同嘅舞種，唔同國家會跳唔同舞種，都係互相尊重，任何評論都對自己有幫助，有用嘅評價都會好似平時咁一樣接受。」他不覺得自己被針對，並指出扭動胸部和臀部的舞蹈動作，是世界各地非常普遍，屬舞者的基本動作，網絡世界各有自由發表個人喜好。

沒傷害性 別再嘈交

其後「試當真」將有關片段下架，蘇致豪和游學修開直播回應事件，直認拿捏不夠好，蘇豪直言擔心Anson Lo感受，Anson Lo笑言，「我OKOK呀，放心！冇乜太大傷害性。」他希望事件能暫告一段落，希望大家和平共處，別要為此爭論不休，「其實我嘅感受唔係最緊要，最緊要我嘅fans同觀眾對呢件事有咩感受，唔想大家因為呢件事而嘈交，最緊要都係互相尊重。」

發訊息問候鄭中基

Edan被問到可有留意鄭中基狀況，他直言有發訊息關心問候，對方亦有回應「OK」，他坦言，「當然都有擔心，但等他自己消化處理，唔好過問太多。」對於保錡與菊梓喬的緋聞，3子 齊聲恭喜「畀空間佢！」至於曾傳緋聞的林明禎身在香港，被問到可有相約吃飯，Edan搞笑回應，「冇呀，有好消息話畀大家知，多謝大家關心，畀啲空間我。」3子透露，將於本月內推出MIRROR團歌，他們與姜濤的小組歌已拍好MV，但暫未知推出日期。