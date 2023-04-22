Anson Lo拍打戲受傷急求醫 社交網發長文報平安：多謝劇組體諒

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）最近忙於拍攝電影《盜月者》及《12怪盜》，兩套電影同時穿插拍攝。Anson Lo自爆前晚（20日）拍《12怪盜》一場打鬥戲時發生意外，導致下腰連右腳韌帶的膝蓋受傷，但為免影響拍攝進度，昨日他頂硬上繼續開工，但捱了多個奔跑戲份後終撐不住，需要停止拍攝，匆匆去中醫急救，並回家休息。

昨晚，Anson Lo 在社交網發長文交代傷勢，並向神徒（粉絲暱稱）報平安，他上載膝蓋敷着中藥及針灸的照片，並寫道：「由細到大都好容易整親，舊患又好多，可能係我嘅『命運』。最近拍攝電影《盜月者》同《12怪盜》，成日兩套戲時間穿插地拍攝。尋晚拍 《12怪盜》打鬥場口，少不免嘅小意外發生咗，整親下腰連住石腳韌帶膝頭哥，但當刻我唔想影響拍攝進度而冇同大家講，死撐咗幾個take 終於撐唔到。」他表示對每一位一直好專業的工作單位都感到好內疚，更加唔想令神徒憂心，所以冇刻意講。

他續指：「今日拍攝《盜月者》，要追車、跑步、上落貨車，雖然好痛 ，但已經盡咗力了，麻煩到所有工作人員」Anson Lo 再報平安表示：「放心 ，啱啱睇咗醫師，醫師話幾日後就會好返好多 ；公司同劇組決定，將今晚嘅拍攝取消，俾我喺屋企休息一下，多謝劇組全體嘅體諒，同時都麻煩咗所有人，唔好意思。」他更透露嚟緊嘅日子暫時拍住文戲先，大家唔使擔心。