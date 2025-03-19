Anson Lo新劇教影后林嘉欣跳舞 澄清歌迷會沒有優先訂Chill Club門票（有片）

Anson Lo將與林嘉欣合作新劇《The Season》。(林俊源攝)

林嘉欣、盧瀚霆(Anson Lo)等今早到會展出席發布會，他們將與多位國際知名演員共同參與由電訊盈科媒體與國際知名娛樂公司SK Global攜手打造皇牌劇集《The Season》。講述一群身處上流社會的好友在夏日聚首一堂，展開奢華的遊艇之旅。但這段旅程逐漸被欺騙和權力鬥爭所吞噬，最終徹底改變每個人的命運，合共6集。

教林嘉欣跳舞 Anson Lo需要教林嘉欣跳舞，他表示自己很久沒有教人跳舞，加上對方要求不要太難，但又要有型，對他來說充滿挑戰，令他非常緊張。他笑言相信到時會有排舞師一齊幫忙。他表示不知道跟林嘉欣多不多對手戲，暫時只知跟林嘉欣有跳舞場口及教她跳舞的場口。 他透露首集會有少許像音樂劇的感覺，自己主要負責唱歌及跳舞，他亦很期待這一場戲，因為有一種Broadway感覺，心情有些興奮。問到對白是用英文還是廣東話，Anson Lo表示會全英語演出。他稱面試選角時，也是用英文對答。

自己無私伙可以用 他指《The Season》的視覺效果非常豐富，自己也很期待可以不停換靚衫，笑謂自己沒有太多私伙服裝可以用，就連劇組的衫都好過自己。談到他有不少名牌手袋，可以拿出來拍攝用，他笑謂角色不用拎包包。 談到劇集圍繞住遊艇，問到他可會期待上遊艇拍攝，Anson Lo笑言屆時可能會包到冚上遊艇，如先穿浴衣，再包毛巾，讓大家完全看不到他。

韓國拍攝行程chur爆 早前他與「妹豬組」飛到韓國拍綜藝，他表示非常攰。他說︰「真係好攰，就算拍食嘢都要好high engergy。過咗10日好chur、demanding嘅10日。係我入行以嚟出埠拍嘢最攰一次，要係10日9夜入面拍15集嘅嘢。(花姐都要上陣？)製作組會拉埋花姐出嚟，佢被迫出鏡，係搞笑嘅。」他坦言只得兩晚比較舒服，可以睡到5至6小時，其餘日子都只是睡2至4小時。談到Edan突然返港，他表示對方屋企有事，自己不太方便代他回應，但就沒有阻礙進度，一切都是順利進行。

Anson Lo為神徒再受攻擊感到無奈。(林俊源攝)

否認神徒獲優先配票 對於他的fans club可以事先分得《CHILL CLUB推介榜年度推介 24/25》門票，他表示有跟公司去了解，指公司沒有事先分配門票予任何單位，包括歌手、fans club等等，大家看到的都是假的東西，只是他人揣測，完全沒事實可以根據。他坦言為神徒感到無奈，因為大家都是用正常途徑去支持自己的偶像，要支持就要買飛入場去投自己喜愛的歌曲，希望大家不要理會不實報道，並公開為神徒打氣。