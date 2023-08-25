Anson Lo新戲《釀魂》開畫不足半日衝破百萬票房 預告9月2日舉行大型謝票答謝觀眾

由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的電影《釀魂》昨天（24日）正式上映，電影開畫不足半日已衝破100萬，成為今年暑假檔最快破100萬港片。

Anson Lo 連環在社交平台出post分享拍攝的難忘回憶，更與電影公司在story同步分享票房佳績，他表示：「多謝大家支持！其實我想睇多幾次，有好多嘢好想重點再睇！」；而今日中午更轉載片場製作花絮，配上「感謝、感激、感恩」，而女主角陳紫萱Summer亦大表興奮，呼籲粉絲二刷三刷！Summer笑言：「多謝您們入場支持《釀魂》，這部電影每個畫面都目不暇給，期待大家二刷三刷發掘更多細節！」

至於勞苦功高的監製黃永峯亦感恩劇組付出：「代表《釀魂》台前幕後一眾工作人員，多謝香港同澳門觀眾率先於開畫日及優先場進戲院支持香港電影！特別感恩一眾演員的全程投入，以互相扶持的團隊精神完成這部香港鮮有的奇幻懸疑片！」；而新晉導演岑嘉彥 (Kelvin)感謝觀眾肯定團隊的努力：「感謝各位觀眾支持我新導演第一個面世的作品，亦同時感謝大力對這部電影幕後創作團隊支持及鼓勵，感恩大家進場觀看我們這場奇幻情感實驗電影，觀看的時候不妨给故事的開展多一點時間，给它一點空氣，給它慢慢燃燒。開心看見大家用心閱讀我們這部關於心魔的電影。」電影公司更預告劇組將於9月2日(星期六)現身戲院舉行大型謝票活動，答謝觀眾的熱情支持！