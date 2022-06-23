Anson Lo新歌創作班底曾奪格林美音樂獎 為《KING KONG》拍型格MV搞到周身損傷

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)最新作品《King Kong》作出不少新嘗試，由音樂製作到MV拍攝都為樂迷帶來不少驚喜，歌曲作曲班底強勁，包括格林美音樂獎得主。而Anson Lo為了拍出型格十足的MV，即使跳到爆衫、刮損、𠝹傷手都在所不計，務求盡所能做到最好。

歌詞密集有原因 今次新歌《King Kong》繼續有Edward Chan監製、Oscar Li填詞，外國班底的作曲人包括Willie Weeks、Ninos Hanna、Jonna Hall，全部來頭不小，其中格林美音樂大獎得主Ninos Hanna曾為Chris Brown、Will Smith、NCT 127及KAT-TUN等作歌，而Willie Weeks亦為BTS、Super Junior、太陽@Big Bang寫過無數作品。故此，新歌風格跟Anson Lo以往的作品大有不同，他解說道：「今次音樂風格採取唔同元素，唔只有黑暗感覺，我仲特登同Edward講想加入多啲電子元素，所以大家聽到電子結他、Band Sound常用樂器喺歌曲裡面。」而歌詞方面，亦因應旋律的特性而變得猶如急口令，Anson Lo續說：「因為收到返嚟英文Demo，譬如本身歌詞係I just wanna know，咁『Wanna』一隻字就要用返兩個中文字，歌詞就變得密密麻麻，呢個情況係基於語言上嘅分別，但我一定會盡力唱好啲，幾密都要唱得清晰。」話雖如此，今次Edward卻沒有要求Anson Lo字正腔圓去演繹，Anson Lo解釋道：「因為想營造落寞、荒島氛圍，而歌曲本身聽落去都似去咗一個宏偉、壯大嘅廢墟或者荒廢咗嘅城市，所以用比較沙啞嘅聲線去唱，襯返首歌嘅感覺。」

動作幅度大 多次跳爆衫 過往Anson Lo多會挑戰複雜的舞步，但今次跟Rock Sir溝通後，卻選擇了大手大腳清晰的步法，他解說：「我哋諗舞步時會諗King Kong形象係咩？應該會有不同嘅動作，甚至係打自己心口。我哋就將呢啲元素擺入歌裡面，大家睇多幾次就發現好多手部動作做主導，同用前臂比較多。」雖說舞步較以往的歌曲簡單，但由於動作幅度大，在拍MV時反而增加了難度，Anson Lo說：「MV裡面有一件衫有銀色扣披住，係Stylist團隊將逐個拉鍊扣針埋一齊形成個披，因為好多唔同金屬扣拼埋一齊變得好重，一郁感覺就似做Gym舉鐵，比起排舞室著Tee跳會難好多，加上扣與扣之間有細扣Fix死，但拍MV時細扣鬆開或叉開，會刮到我啲肉。」Anson表示，不少神徒(Anson Lo Fans)見他在社交平台出Post時，都眼利見他有疤痕，其實都是拍MV刮傷的。