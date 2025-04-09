Anson Lo暗示12月開個人騷場地 親解「神圖」意思籲莫亂揣測（有片）

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今日現身尖沙咀，聯同意大利奢華品牌創辦人 Giuseppe Zanotti出席全新系列產品發布活動，現場早於企滿舉牌的神徒，Anson Lo與Zanotti現身即引來尖叫，兩人大派心心，他更帶領一眾神徒為Zanotti唱生日慶生，冧爆品牌創辦人。

Anson Lo以其標誌性的粉紅色、生日日期和他喜愛的玫瑰金色調，親自設計皮革騎士靴、Talon運動鞋和聯名手提袋，他表示，3款產品組成的膠囊系列一開賣已被搶構一空，他形容是出道7年的里程碑，「好開心推動到經濟，多謝神徒支持，呢次合作係我重大里程碑，對我好有意義。」

談到今年12月開個人騷，Anson Lo表示暫時未知開幾多場，但已構思主題和衣著概念，並已開始積極備戰，收身、練氣和學唱歌等。至於場地方面，他就欲言又止，望向經理人問道：「點解唔講得？」但最終仍暗示，「好熟悉嘅地方，同公司唔近。」歌衫方面，他劇透會露未露過的部位，笑言說不定會露腳板。