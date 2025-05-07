Anson Lo期待參與8月新加坡WATERBOMB 預告清爽look上陣唔排除給神徒小驚喜

濕身音樂節WATERBOMB近年衝出南韓，去年首度移師來港假西九龍文化區舉行，可是卻在疏散人潮時出現嚴重混亂，主辦方最後向遺失寄存物品的觀眾提供賠償及因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的觀眾支援醫療費用。

WATERBOMB去年在香港搞到一鑊泡，今年8月30至31日將於新加坡的聖陶沙西羅索海灘盛大舉行，「WATERBOMB SINGAPORE 2025」今日公布首批演出陣容，當中MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）已確認演出，獻上他首個個人海外音樂節。