Anson Lo期待參與8月新加坡WATERBOMB 預告清爽look上陣唔排除給神徒小驚喜

濕身音樂節WATERBOMB近年衝出南韓，去年首度移師來港假西九龍文化區舉行，可是卻在疏散人潮時出現嚴重混亂，主辦方最後向遺失寄存物品的觀眾提供賠償及因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的觀眾支援醫療費用。
WATERBOMB去年在香港搞到一鑊泡，今年8月30至31日將於新加坡的聖陶沙西羅索海灘盛大舉行，「WATERBOMB SINGAPORE 2025」今日公布首批演出陣容，當中MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）已確認演出，獻上他首個個人海外音樂節。
Anson Lo對今次演出亦充滿期待，他更難掩興奮說：「上年喺澳門同Edan、Jeremy做咗個show，都係玩水唱歌跳舞，真係好興奮！因為自己由細到大好喜歡水上活動，所以今次可以再次一路玩水、一路唱歌，對自己講係今年好期待嘅演出之一。」關於演出內容，Anson Lo透露歌單方面未落實，但一定大部分跳唱為主，並表示：「最多都係一兩隻慢歌，因為今次都會想配合現場party，一啲好hyper好summer嘅感覺，所以一定係跳唱高能量舞台表演為主。」服飾上，談到新加坡天氣炎熱，會否考慮在演出時騷肌降溫，Anson Lo笑言服飾必是清爽look，背心一定少不了，到時現場反應好不排除給神徒和觀眾小驚喜。
「WATERBOMB SINGAPORE 2025」將於8月底一連兩天在聖陶沙西羅索海灘，這場夏日盛事雲集亞洲人氣偶像，包括K-POP男團BTOB成員李旼赫（HUTA），他將帶來在WATERBOMB SEOUL廣受好評的精彩演出，而GOT7成員JAY B亦會時隔六年重返新加坡舞台，還有新生代hip hop歌手ASH ISLAND、傳奇女團EXID等，特別值得期待的是《Street Woman Fighter 2》冠軍TEAM BEBE，到時將與一支神秘國際舞團合作，帶來前所未見的水上舞蹈表演。