Anson Lo漏夜發生意外 往急症室途中新歌靈感到

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）昨日（1日）突然在社交網自爆在拍攝時發生一個有驚無險嘅「小意外」，不過他就表示因為是小事一則，講出來真係會笑死人，所以就未有透露發生什麼事，不過在往急症室途中卻找到下一首歌的靈感，令他由好痛變興奮，寫道：「搭車前往睇急症醫生嘅車程當中，靈機一閃諗到下一首歌嘅主題，解決咗我最近諗咗好耐嘅難題，當堂由『好痛』變到『好興奮』嘅心情」。

為免一眾神徒（粉絲暱稱）擔心，Anson Lo貼了多張與愛犬的自拍照，相中見他臉帶倦意，但就未見有任何損傷，他再三報平安表示自己冇事，並叫大家唔好擔心，他續指：「即晚都慢慢好返冇乜事，返到屋企見到Amber，就決定同佢影相記低呢一日。今次嘅經歷雖然係歷時人生最痛嘅一次，但正正就係：“Every cloud has a silver lining.” 可能每一樣事情發生都有原因，而且過程當中可能有意想不到嘅驚喜～」最後他亦感激漏夜幫忙的醫生和護士。隊友Stanley （邱士縉）即以一個手指符號留言，神徒都估Anson Lo 是否整到手指，而不少網友都紛紛留言叫向來愛劇透的Stanley 透露一下發生什麼事，Jeremy（李駿傑）則表示：「我地保持神秘」，不過愛錫教主的神徒仍然非常擔心，並表示：「你唔講整親邊度我哋仲擔心」。