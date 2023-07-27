Anson Lo演唱會｜盧瀚霆兩度encore數度灑淚 自爆諗過唔做歌手(有片)

Anson Lo換上粉紅色西裝上陣，他已經眼泛淚光表示曾跟花姐說過想放棄，想休息一下，他哽咽說︰「教父教母好多時都叫自己停一陣，唔好衝咁快，我都好爭扎，究竟應該要停定繼續去……」此時他已說不下去，在場神徒即大叫「唔好喊！我哋等你！你已經好好啦！」他續說︰「就係因為你哋每一個人，我先有力量再去繼續自己好想做嘅嘢，完全係因為你哋！係我好攰嘅時候，有時未瞓得著，有時對自己個日表現好失望，工作未如理想，拍劇不在狀態，返到屋企都問自己點解唔可以做好啲呢！」神徒再大叫︰「你已經好好啦！」

他表示當他看到大家的留言，為他打氣時，如讚他好叻，好好的留言，當大家都稱他浸淫在大家的留言，而忘記如何進步，他說︰「愛係大過憎恨，我呢一年學識冇時冇刻鼓勵身邊嘅人，值得定唔值得俾多啲愛大家？因為每一位都係值得我花時間去互動同關心你哋，同你哋一齊行落去，你哋會唔會同我一齊行下去？」之後他唱出《不可愛教主》。

憶亡犬再灑淚

去到尾聲時，Anson Lo著大會的鏡頭拍一拍坐在觀眾席的教父教母，他眼濕濕稱教父教母是全天下最好的爸爸媽媽，並透露他們在出發看其演唱會前，一定會煮定飯，讓他回家之後可以吃宵夜。他又感激教父教母過去一直支持及陪伴，非常感謝他們的信任及支持，亦不忘多謝家中的愛犬Amber。當他提到另一隻已故愛犬Roxy時，再度哽咽說︰「當時陪伴咗我出道頭兩年日子……我知道……我知道好開心。」之後邊抹眼淚多謝現時觀眾及神徒。

翻唱表演曲目依舊high爆

演唱會去到10時42分完場，但在場神徒不捨得走，之後Anson Lo再出場，他表示自己沒有其他歌可唱，如不介意的話，只好再唱已表演過的歌曲。他唱出《Nah》，然而神徒依然情緒高漲，於是他再唱出新歌《浪漫殺死巨蟹座》。Anson Lo問大家怕不怕沒有車離開，在場大叫「唔怕！」他續答︰「我送晒你哋返屋企！」之後他再唱出《不可愛教主》，最後約在11點28分完場。