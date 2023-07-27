Anson Lo演唱會｜盧瀚霆兩度encore數度灑淚 自爆諗過唔做歌手

Anson Lo表示有人稱他只會沉浸在神徒的留言，不會進步。

MIRROR盧瀚霆(Anson Lo)一連四場個人演唱會今晚在亞博舉行尾場，隊友呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)、教父教母，還有謝安琪與神徒女兒、練美娟、陳俞希、陳子豐等藝人亦有現身支持。 Anson Lo換上粉紅色西裝上陣，他已經眼泛淚光表示曾跟花姐說過想放棄，想休息一下，他哽咽說︰「教父教母好多時都叫自己停一陣，唔好衝咁快，我都好爭扎，究竟應該要停定繼續去……」此時他已說不下去，在場神徒即大叫「唔好喊！我哋等你！你已經好好啦！」他續說︰「就係因為你哋每一個人，我先有力量再去繼續自己好想做嘅嘢，完全係因為你哋！係我好攰嘅時候，有時未瞓得著，有時對自己個日表現好失望，工作未如理想，拍劇不在狀態，返到屋企都問自己點解唔可以做好啲呢！」神徒再大叫︰「你已經好好啦！」

被指只會沉浸留言不進步 他表示當他看到大家的留言，為他打氣時，如讚他好叻，好好的留言，當大家都稱他浸淫在大家的留言，而忘記如何進步，他說︰「愛係大過憎恨，我呢一年學識冇時冇刻鼓勵身邊嘅人，值得定唔值得俾多啲愛大家？因為每一位都係值得我花時間去互動同關心你哋，同你哋一齊行落去，你哋會唔會同我一齊行下去？」之後他唱出《不可愛教主》。

Anson Lo在官方encore環節大唱《Megahit》。