Anson Lo演唱會｜盧瀚霆問神徒有冇留意打底褲顏色 Kelly爆教主編定舞叫佢練

MIRROR盧瀚霆(Anson Lo)一連四場個人演唱會今晚在亞博舉行尾場，隊友呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)，還有練美娟、陳俞希、陳子豐亦有現身支持。

Anson Lo與神徒交流時，問在場神徒知不知道他多少歲，有人直呼28歲及95年出世，甚至有人稱Anson Lo只得4歲，場面搞笑。其後他又問神徒有沒有留意他出場時打底褲是甚麼顏色，在場的神徒不停尖叫，有人大叫「肉色」，亦有人大叫「冇著呀！」當去到連續數晚最高潮的位置，即是Anson Lo飲水發出Muah Muah聲，今晚他更大贈送，連續送出3種不同的錫錫聲，高中低音都有，一次過滿足在場神徒。