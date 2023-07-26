Anson Lo演唱會｜盧瀚霆問神徒有冇留意打底褲顏色 Kelly爆教主編定舞叫佢練

MIRROR盧瀚霆(Anson Lo)一連四場個人演唱會今晚在亞博舉行尾場，隊友呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)，還有練美娟、陳俞希、陳子豐亦有現身支持。
Anson Lo與神徒交流時，問在場神徒知不知道他多少歲，有人直呼28歲及95年出世，甚至有人稱Anson Lo只得4歲，場面搞笑。其後他又問神徒有沒有留意他出場時打底褲是甚麼顏色，在場的神徒不停尖叫，有人大叫「肉色」，亦有人大叫「冇著呀！」當去到連續數晚最高潮的位置，即是Anson Lo飲水發出Muah Muah聲，今晚他更大贈送，連續送出3種不同的錫錫聲，高中低音都有，一次過滿足在場神徒。
Anson Lo打底褲圖輯︰
Dear Jane再任嘉賓
Anson Lo自言一直很想唱band sound，並打趣表示魯生今晚在場，叫大家代他轉達訴求。接住他稱公司在選曲上給予他很大自由度，會揀喜歡的歌才會推出。之後邀請Dear Jane一齊合唱《MONEY》，全場氣氛高漲，之後Dear Jane獨唱《到底發生過甚麼事》的副歌，又再high爆。
Kelly讚Anson Lo好勤力
其後來到今晚的壓軸嘉賓陳慧琳(Kelly)登場，Kelly與Anson Lo一齊合唱《花花世界》。Kelly說︰「多謝你安排16個型男陪我，唔係喎，係17個呀！我要讚下佢先，我做咁多次演唱會嘉賓，都未試過演唱會個藝人會排埋我隻歌嘅舞，有冇啲咁勤力嘅藝人先？好勤力，非常之好！繼續加油！你掂㗎！」
Kelly續指Anson Lo事先錄了片段，排好舞讓她練習，令她嘆為觀止，「真係第一次！好嘢！好嘢！好感動！好需要呢啲歌手，好認真，為樂壇出分力，認真，勤力，無得頂！」Anson Lo著Kelly不要讚他，又表示自己很緊張，Kelly說︰「你已經第3次見我，仲緊張呀？」之後她獨唱《對你太在乎》，當她回後台前，她呼籲大家要永遠支持Anson Lo。