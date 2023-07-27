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娛樂
2023-07-27 10:42:27

Anson Lo演唱會｜盧瀚霆自爆與女舞蹈員幾乎嘴對嘴 曾考慮上身唔著但台下堅持冬天衫(有訪問片)

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Anson Lo自爆與女舞蹈員跳辣身舞時，差點嘴對嘴。

Anson Lo自爆與女舞蹈員跳辣身舞時，差點嘴對嘴。(蘇文傑攝)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)一連4場《ANSON LO THE STAGE IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》個人演唱會，昨晚(26)在亞博舉行的尾場已圓滿結束。Anson Lo於完騷受訪時仍表現興奮，笑言自己體力仍不錯，半說笑指可應付多20場。他自評表現值70分，坦言在唱歌方面可再穩定一點，並表示上半年曾經壓力爆煲，但透過籌備這次演唱會及看到觀眾的支持，重燃表演的初心並重拾動力。

Anson Lo感謝每一位入場的神徒和觀眾嗌得聲撕力竭的歡呼聲，T字的舞台設計亦讓他近距離看到觀眾的眼神和笑容，感受到自己真的能感染觀眾。同時，亦可透過不同服裝造型，讓大家看到他不同的面向，他自爆曾經想過上身唔著衫，但最後仍覺得未是時候，至於幾時是時候，笑言等開足廿場才考慮。問到身形fit爆，可會考慮平日少穿冬天衫？他不假思索答道：「不會，繼續全年冬天，穿冬天衫與大隻無關，純屬個人喜好。」他呼籲大家留意劇集《社內相親》，屆時會有不少騷肌場面。Anson Lo在唱《偷情》時與女舞蹈員大跳性感貼身舞，他直言排舞時很尷尬，但在排舞師不斷督促下才逐漸表現自然，在台上更差點兒嘴對嘴。

盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝)

為神徒感虐心

談到演唱會中多次淚灑舞台，他直言，在頭場泣不成聲後，已叮囑自己別要有下次，「唔係大家一定要體諒我，想俾完整嘅表演大家睇，唱完整歌俾大家聽觀眾。」他認為第二場很成功沒喊，但第三次也只是稍為哽咽，但尾場再次失控，「可能尾場特別感觸，其實由今朝出門口已開始掛住舞台，好掛住這4晚的感覺，俾大家的愛包圍，能在舞台上做自己鍾意的事，每一部分都是自己精心設計，所以好亨受，唔做呢個演唱會，有時會唔記得原來舞台上的Anson Lo係咁開心。」其中令他爆喊是不甘神徒被蝦，他認為維護自己fans是正常事，最緊要是禮貌和尊重，「為他們心痛，因為這4晚仍有很多神徒無法入場，由第一晚很多神徒諗住食黃牛，但仍被hold住啲飛，心痛係因為想像他們撲飛的畫面，上網不斷搵，被人hold住飛的失望，自己覺得好虐心，大家為支持我東奔西跑，最後都係得個吉，所以第一晚感觸較大。」

Anson Lo在尾場演唱會中，透露曾經壓力爆煲，他坦言，「今年頭半年壓力幾大，情緒上要照顧自己，但在排舞中再找到樂趣，呢4live重燃初心，給我動力走下去。」而今次食足瞓足，已沒有過往出騷前太緊張、身體示不適的狀況，至於騷後會否放假？他表示，公司曾建議給他兩個月休息，但他認為太長，曾考慮放兩星星期去歐洲，但在排練期間重燃一團火，不想停下來太久，今日會有幾小時工作，然後會放一整天假，跟教父教母食飯慶祝。

盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝) 盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場。(蘇文傑攝)

爆花姐感觸匿喺屋企喊

在演唱會中，Anson Lo提到花姐因他而爆喊，他說笑指花姐讚好叻仔，各方面都很強勁，然後才認真表示，「她很感動，想起由做演唱會監製時我仍是舞蹈員，跟我講的第一句話是問我會否參加《全民造星》，一開始覺得呢個MK仔唔知可以行幾遠，回想這4年跟我一起搏鬥、拍MV、捱通頂，現在可以開在亞博開4Solo Con確實唔容易，覺得很proud of 我，所以自己喺屋企喊咗一朝。」

最後，談到成功邀請偶像Twins擔任嘉賓，他表示自己親自邀請，對方也一口答應，很主動提出一起跳舞演出。他大談以前每個星期也會跟家姐抽YES咭，抽唔中會扭計，至今仍保存七本YES咭簿，買齊Twins的專輯。至於獲Kelly讚很重視嘉賓，甚至為她排舞，Anson Lo認為邀請嘉賓必須要尊重，而且《花花宇宙》配合舞蹈的演出才好看。他亦感激Dear Jane擔任兩場嘉賓，已視他為大哥哥。

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