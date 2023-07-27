Anson Lo演唱會｜盧瀚霆自爆與女舞蹈員幾乎嘴對嘴 曾考慮上身唔著但台下堅持冬天衫(有訪問片)

Anson Lo自爆與女舞蹈員跳辣身舞時，差點嘴對嘴。(蘇文傑攝)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》個人演唱會，昨晚(26日)在亞博舉行的尾場已圓滿結束。Anson Lo於完騷受訪時仍表現興奮，笑言自己體力仍不錯，半說笑指可應付多20場。他自評表現值70分，坦言在唱歌方面可再穩定一點，並表示上半年曾經壓力爆煲，但透過籌備這次演唱會及看到觀眾的支持，重燃表演的初心並重拾動力。 Anson Lo感謝每一位入場的神徒和觀眾嗌得聲撕力竭的歡呼聲，T字的舞台設計亦讓他近距離看到觀眾的眼神和笑容，感受到自己真的能感染觀眾。同時，亦可透過不同服裝造型，讓大家看到他不同的面向，他自爆曾經想過上身唔著衫，但最後仍覺得未是時候，至於幾時是時候，笑言等開足廿場才考慮。問到身形fit爆，可會考慮平日少穿冬天衫？他不假思索答道：「不會，繼續全年冬天，穿冬天衫與大隻無關，純屬個人喜好。」他呼籲大家留意劇集《社內相親》，屆時會有不少騷肌場面。Anson Lo在唱《偷情》時與女舞蹈員大跳性感貼身舞，他直言排舞時很尷尬，但在排舞師不斷督促下才逐漸表現自然，在台上更差點兒嘴對嘴。

為神徒感虐心 談到演唱會中多次淚灑舞台，他直言，在頭場泣不成聲後，已叮囑自己別要有下次，「唔係大家一定要體諒我，想俾完整嘅表演大家睇，唱完整歌俾大家聽觀眾。」他認為第二場很成功沒喊，但第三次也只是稍為哽咽，但尾場再次失控，「可能尾場特別感觸，其實由今朝出門口已開始掛住舞台，好掛住這4晚的感覺，俾大家的愛包圍，能在舞台上做自己鍾意的事，每一部分都是自己精心設計，所以好亨受，唔做呢個演唱會，有時會唔記得原來舞台上的Anson Lo係咁開心。」其中令他爆喊是不甘神徒被蝦，他認為維護自己fans是正常事，最緊要是禮貌和尊重，「為他們心痛，因為這4晚仍有很多神徒無法入場，由第一晚很多神徒諗住食黃牛，但仍被hold住啲飛，心痛係因為想像他們撲飛的畫面，上網不斷搵，被人hold住飛的失望，自己覺得好虐心，大家為支持我東奔西跑，最後都係得個吉，所以第一晚感觸較大。」 Anson Lo在尾場演唱會中，透露曾經壓力爆煲，他坦言，「今年頭半年壓力幾大，情緒上要照顧自己，但在排舞中再找到樂趣，呢4場live重燃初心，給我動力走下去。」而今次食足瞓足，已沒有過往出騷前太緊張、身體示不適的狀況，至於騷後會否放假？他表示，公司曾建議給他兩個月休息，但他認為太長，曾考慮放兩星星期去歐洲，但在排練期間重燃一團火，不想停下來太久，今日會有幾小時工作，然後會放一整天假，跟教父教母食飯慶祝。