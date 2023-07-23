Anson Lo演唱會｜盧瀚霆哭了！不忿神徒被蝦 個唱零嘉賓跳唱足2小時

Anson Lo淚灑舞台。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今晚(23日)在亞博展開一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。外界一直傳Anson Lo今次個唱「炒燶飛」，令不少人好奇場內是否會出現大量吉位。

亞博出現粉紅海 教主開騷，對神徒來說當然是一大盛事，神徒提早到亞博的粉絲應援區拍照，以及寫下為教主打氣的字句。雖然今次官方tee是黑色，但仍有大批神徒穿上專屬Anson Lo的粉紅色歌迷會tee到場，並在入場前拍下短片兼大合唱，聲勢浩大。官方開騷時間為晚上8時15分，約晚上8時左右，已有不少人入場，目測有七成滿，而門外仍有不少歌迷排隊進場。

晚上8點30分開場 Anson Lo的父母、家姐及親友入場支持，演唱會於8時30分左右開場，他穿上白色背心配緊身褲出場，展示出麒麟臂和纖腰。他的歌衫背部則是喱士大露背，而褲管兩邊亦有喱士，其肉色的打底褲若隱若現。Anson Lo以《一所懸命》及《Mr. Stranger》炒熱現場氣氛。其後他換上黑色西裝登場，他說︰「呢個舞台係成日都有人歡呼，第二個特別係大嗌盧瀚霆個名，第三個特別係會無間斷嗌『我愛你』。」之後fans們大叫「我愛你」作回應。

Anson Lo以白色喱士歌衫登場。

Anson Lo演唱會圖輯︰

Anson Lo認入行4年有變 Anson Lo續說︰「點解叫The Stage？因為係我想做到最perfect嘅舞台，呢個The Stage係有會有好多個撈撈撈撈撈，呢part係深情撈！我好想同大家分享，入行呢4年幾覺得自己大個咗好多，你哋MESSAGE我話唔同咗，同入行嘅你好唔同，但呢個變係好事，因為自己長大咗，喺呢4年同大家經歷咗好多唔同嘢，我犯過好多錯，有好多嘢會後悔，有好多流言蜚語，有好多唔同新聞都係假啦。」此時在場fans不停大叫以示安慰。 Anson Lo再說︰「呢啲里程都令我學到好多嘢，同長大好多，成為依家嘅我。好似好官腔，其實係我自我保護形式，亦係我由細到大，待人接物係咁。呢4年來都有否定同軟弱時候，但呢首歌陪伴咗我好多個晚上。」之後他坐在移動的樓梯滑出T字台，並唱出許廷鏗的《重新長大》、新歌《浪漫殺死巨蟹座》、《永順街39號》。

與女dancer大跳辣身舞 之後Anson Lo再穿上另一款黑色歌衫出場，唱出張國榮的《偷情》。他與女dancer大跳辣身舞，其後女dancer為他脫去外套，再度展示麒麟臂及背部，全場女fans失控尖叫。Anson Lo回後台之後換上紅色戰衣大唱謝霆鋒的《潛龍勿用》，並與band合作《Numb》。 其後他飲水時，當神徒們聽到他吞水及啜水聲時，不停尖叫。他表示自己一直很想出Band Sound 歌，但一直沒搵到適合，所以在Band歌環節唱《Numb》；接著與神徒玩互動，著大家估劇名，然後唱劇集歌《同居陌生人》。

Anson Lo演唱會圖輯︰

淚灑舞台不忿神徒被蝦 教主換上鮮粉紅西裝再度上台，自彈自唱《Try》。之後他提到一直支持自己的神徒，他表示每次坐車見到有人穿上粉紅色衫時，都會想對方是不是神徒。他多謝大家都無時無刻支持他，然後唱《神隊友》稱神徒永遠是神隊友。 當唱到《神隊友》尾聲時，他哽咽表示要說心底話，之後有工作人員遞上紙巾。他哽咽表示很想跟神徒坦白傾偈，知道大家用了不同方法入場，「又要食啲唔應該食嘅黃牛，同埋俾啲唔好嘅人HOLD住啲飛啦！每次見到你哋俾人蝦都好嬲，又唔知可以做咩保護到你哋，又唔可以喺STORY公開地為你哋反擊，因為會引來罵戰，自己只可以每晚準備明天劇本、update social media，關心大家，睇晒你哋留言，呢啲都係對你哋嘅愛。」 他表示深深感受到大家對他的愛，所以送上一首歌，這是一首與神徒連繫的歌曲，便是《不可愛教主》。Anson Lo更因為心情仍很激動，未能唱下去，於是變成全場歌迷大合唱，而他在T字舞台邊行邊抹眼淚，並跟在場粉絲揮手。

Anson Lo哭了圖輯︰

Anson Lo盧瀚霆The Stage in my sight solo concert 2023全整歌單 一所懸命

Mr. Stranger

角落生物

重新長大

永順街39號

浪漫殺死巨蟹座

Megahit Megamix

Nah

Turn Up

Nice & Slow

Burn Out

偷情

潛龍勿用

Numb

同居陌生人

Ignited

Try

神隊友

不可愛教主

King Kong

EGO

Money

Megahit