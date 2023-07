Anson Lo演唱會｜盧瀚霆哭了！不忿神徒被蝦 個唱零嘉賓跳唱足2小時

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今晚(23日)在亞博展開一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。外界一直傳Anson Lo今次個唱「炒燶飛」,令不少人好奇場內是否會出現大量吉位。

Anson Lo演唱會圖輯︰

Anson Lo演唱會圖輯︰

Anson Lo哭了圖輯︰

Anson Lo盧瀚霆The Stage in my sight solo concert 2023全整歌單

一所懸命

Mr. Stranger

角落生物

重新長大

永順街39號

浪漫殺死巨蟹座

Megahit Megamix

Nah

Turn Up

Nice & Slow

Burn Out

偷情

潛龍勿用

Numb

同居陌生人

Ignited

Try

神隊友

不可愛教主

King Kong

EGO

Money

Megahit