Anson Lo演唱會｜網上瘋傳劈價速銷 盧瀚霆賴理燶飛傳聞專心備戰

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)將於今晚(23日)在亞博舉行一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。Anson Lo門票連日來在網上出現劈價速銷，除了原價放售外，更一度有人開出「買一送一」優惠。不過，過去有不少騙徒以類似手法出售假飛，不排除有人利用類似手法騙取金錢。此外，由於網上突然出現大量類似帖文，令人不禁懷疑有人別有用心，借勢攻擊Anson Lo。

Anson Lo︰我唔會諗吉位

對於網上有黃牛票流出，Anson Lo早前呼籲神徒不要四4，「演唱會開賣三場反應好，公司才決定加開一場，畀買唔到飛嘅神徒。有傳呢兩日黃牛陸續放飛，我就再次呼籲神徒唔好去買，到時係咪會有吉位，自己唔會多諗，只會專注喺演唱會，以最好狀態、最佳演出，拼盡全力報答入場嘅每一位，演唱會見！」

雖然臨開騷爆出「炒燶飛」傳聞，但Anson Lo一於懶理，昨晚在社交平台上載自己站在亞博的舞台上，高舉v字手勢，並為自己打氣。他說︰「辛苦台前幕後的每一個單位，沒有你們每一位都不能成事，明天一切順利，盡全力，THE STAGE。」好友呂爵安(Edan)、李駿傑(Jermey)、吳保錡等為他打氣。