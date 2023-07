Anson Lo生日感激神徒支持 朗豪坊生意外應援活動暫停開放

他續指: 「今次我的出現令場地和各個部門要臨時變動程序,真的十分不好意思。辛苦了盧瀚霆國際後援會的籌備,大家都盡力令這個活動不被取消,謝謝來臨每一位的你的耐性和體諒。我說過,我的生日,就是你們的生日。祝你們生日快樂,身體健康,開開心心﹗快點回家休息,不要病倒。別讓我擔心,知道了嗎?希望每一年都有你們出現。對我而言,你們每一位神徒都同樣重要。真的,我愛你們每一位﹗Happy birthday to all of us﹗」由於今日朗豪坊有男子從高處直墮4樓後重傷不治,同層Anson Lo生日應援即暫停開放。