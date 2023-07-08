Anson Lo生日感激神徒支持 朗豪坊生意外應援活動暫停開放

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨日（7日）迎來28歲生日的大日子，廣大「神徒」為替教主慶祝，以「Keep Giving‧Keep Loving 」為主題舉行連串應援行動。而Anson Lo 昨日下午5時許現身中環海濱，快閃摩天輪現場，親身答謝神徒的支持，場內逾千名Fans ，而場外約過萬fans圍觀，場面墟冚。

Anson Lo晚上在社交網分享照片及片段，並感激神徒寫道︰「今年生日，有你們親身和我一起過，真的好開心，好感動﹗對不起，我忍不住哭了。知道你們為我日曬雨淋，這幾年你們和我一起捱過的辛酸，你們每一天的憂心，每一次為我應援的勞累，而我好像不能做什麼去back up你們似的，唯有做好自己的作品和表現，盡力讓你們高興，有正能量。」