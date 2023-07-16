Anson Lo盧瀚霆個唱網上驚現「平飛」 教主錄新歌忍住唔喊

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)將於本月的23日至25日在亞洲博覽館舉行個人演唱會。距離開騷尚有一星期，Anson Lo透露會在開騷前推出新歌，更在IG限時動態每日透露新歌的歌名其中一個字，他指這首歌是關於巨蟹座，並由Wyman負責填詞。他說︰「這一次是人生第一次，透過一首歌才更加了解自己，沒有想過在錄音的時候 竟然好想哭。（但為免嚇到徐浩而忍住了）沒有想過一首歌能改變自己那麼多，希望在演唱會把這首歌，唱給一直愛着我的每一位。」

他又透露自己個唱開鑼在即的心情︰「是自己的第一個個人演唱會，真的很緊張，因為很想把最好的，都展示給你們。每一首歌、每一part，都是精心設計的，昨天剛剛排好整個show的跳舞部分，辛苦了排舞師和dancer朋友們，他們絕對比我辛苦數百倍，現在剩下的要靠自己練習和準備，要和時間競賽了。」