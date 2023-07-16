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娛樂
2023-07-16 18:06:42

Anson Lo盧瀚霆個唱網上驚現「平飛」 教主錄新歌忍住唔喊

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Anson Lo近日忙為個唱做準備。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)將於本月的23日至25日在亞洲博覽館舉行個人演唱會。距離開騷尚有一星期，Anson Lo透露會在開騷前推出新歌，更在IG限時動態每日透露新歌的歌名其中一個字，他指這首歌是關於巨蟹座，並由Wyman負責填詞。他說︰「這一次是人生第一次透過一首歌才更加了解自己，沒有想過在錄音的時候 竟然好想哭（但為免嚇到徐浩而忍住了）沒有想過一首歌能改變自己那麼多希望在演唱會把這首歌唱給一直愛着我的每一。」

他又透露自己個唱開鑼在即的心情︰「是自己的第一個個人演唱會真的很緊張，因為很想把最好的，都展示給你們。每一首歌、每一part，都是精心設計的，昨天剛剛排好整個show的跳舞部分辛苦了排舞師和dancer朋友們他們絕對比我辛苦數百倍現在剩下的要靠自己練習和準備，要和時間競賽。」

Anson Lo預告新歌歌名。

門票炒燶黃牛？

另外，Anson Lo的個唱門票在公開發售時已火速售罄，惟近日網上的二手平台有人聲稱持有大量Anson Lo個唱門票，票價不是黃牛價，部份表示只需加多20元，甚至為求散飛，願意以原價出售手上的門票。不過，近年因為有不少假飛事件，因此不少歌迷對這些「平價」飛的真偽存疑。本報以買家身份曾聯繫這些賣家，他們均稱手上的門票是真飛，從內部獲得，但因為炒價未有人問津，決定以原價放售，不想變蟹貨。

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