Anson Lo盧瀚霆公開放假行程 赤腳行草地雙腳白到反光

盧瀚霆(Anson Lo)早前接受Do姐鄭裕玲的訪問時，透露他今年放慢了腳步，並花了些時間去處理自己的情緒。他透露自己從不喜歡行山，但因為張繼聰建議他透過大自然去平靜自己的心靈，更會雙腳踩落草地，總之每到放假的時間便會做。
今日他在IG分享多張照片去總結2024年，當中除了有工作照外，也有他放假到街上遊走的照片，以及他除襪赤腳行草地的照片。Anson Lo的皮膚一向非常白，他拍下自己雙腳的照片更有白到反光的感覺。
與此同時，Anson Lo在其頻道分享他放假會做的東西，影片見到他去學唱歌、去做gym、做一些針灸及拔罐，當然也有拍片紀錄自己行山的情況。從影片見到Anson Lo在gym room做不少機械訓練，大騷麒麟臂，而過去他每次開騷時，其腋下非常乾淨，今次影片見到Anson Lo的腋下也有腋毛，但非常幼細。他又透露因為肩頸受傷而沒有去練背部肌肉。
Anson Lo寫道︰「這一年，很努力工作，很努力裝備自己，同時很努力生活，很努力調整自己的身心健康。最近開始籌備下年第一首跳唱單曲，同時亦在準備更多不同的音樂，和ALLOVER的new collection……2024年，充滿愛的一年，充滿粉紅海的一年。謝謝每一位神徒，謝謝每一個合作單位，也謝謝自己繼續embrace一切。無論好與壞，自己變得自律和強大，才能夠接得住和安撫你們的情緒，繼而繼續給予你們正能量，和你們繼續一起走下去～」