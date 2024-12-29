Anson Lo盧瀚霆公開放假行程 赤腳行草地雙腳白到反光

盧瀚霆(Anson Lo)早前接受Do姐鄭裕玲的訪問時，透露他今年放慢了腳步，並花了些時間去處理自己的情緒。他透露自己從不喜歡行山，但因為張繼聰建議他透過大自然去平靜自己的心靈，更會雙腳踩落草地，總之每到放假的時間便會做。

今日他在IG分享多張照片去總結2024年，當中除了有工作照外，也有他放假到街上遊走的照片，以及他除襪赤腳行草地的照片。Anson Lo的皮膚一向非常白，他拍下自己雙腳的照片更有白到反光的感覺。