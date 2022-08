珍惜每個 post或story

Anson Lo向來寵粉,過往即使工作忙碌,仍會頻密更新IG限時動態,開工收工都會報告行蹤,並與神徒分享Amber的生活點滴。自從演唱會意外發生後,教主甚少出po,有鏡粉轉載了他的短片,留言:「miss you so much amber & 教主,每個post每個story都唔係必然,好好珍惜」、「真的,現在不是必然,每日打開ig都好期待看看他們有咩發表」、「期待已久,係呀,而家先至知每一個post或story都唔係必然,見到個post見埋Amber而家稍為放心,叻豬」。

另外,Anson Kong(江𤒹生)亦在IG限時動態轉發了一個呼籲狗隻捐血的帖文,作為貓奴的AK對所有毛孩都好有愛。