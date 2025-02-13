Anson Lo盧瀚霆叉腰學韓語「炸裂」舞台 孖Jeremy李駿傑與宣美SUNMI大跳辣身舞(有片)

Anson Lo、Jeremy與南韓天后宣美開騷。(羅錦鴻攝)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)今晚(13日)與南韓天后宣美SUNMI，假亞博舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，教主Anson Lo穿黑色小露背西裝與黑皮褸皮褲的Jeremy雙雙登場，齊齊跳唱重新編曲的《Money》和《Closer》，為演唱會打頭陣。

之後兩人跟觀眾打招呼，他們表示為此特地往韓國訓練，算是入行以來其中一次最特別的演出，AL問道：「由出道至今，有邊位聽過我哋跳唱K-pop？」立即引來全場尖叫。 接著問觀眾想聽兩人唱甚麼歌，並搞gag大唱韓版生日歌。宣美驚喜登場，兩人與宣美跳唱《Tail》，這位天后以歌曲招牌動作趴地，如性感小野貓般跳唱，又與Anson Lo和Jeremy大跳辣身舞，將氣氛推至高點。

宣美教主讚謙卑有貼地 3人跳興後在台上交談，今次是宣美第一次同香港歌手合作，她表示能與MIIRROR成員合作很開心，今次演出非常有意義。Anson Lo自爆當知道這消息時，緊張到難以入眠，Jeremy則貼心地翻譯，又以韓文讚宣美又靚又可愛，宣美大讚Anson Lo：「好humble、down to earth。」，她又指大家是朋友，而非前輩與後輩關係，並與兩人互動哼唱幾句《Hey Hey OK！》和《TOXIC！》，非常可愛。

宣美食 蛋撻飲奶茶 3人合唱後，Jeremy披上白色長外套翻唱SUNMI的《Full Moon》，接連唱出《九》、《活》、《半》等多首solo作品，盡顯紮實唱功。然後宣美穿上小背心和牛仔短褲登場，露山小蠻腰，跳唱多首名曲包括《24 hours》、《Siren》、《Heroine》、《Heart Burn》、《Balloon in love》和《pporappippam》，其間不時與觀眾互動，她表示吃了蛋撻飲奶茶，住酒店高層眺望著維港美景，雖有點畏高但猶如浮在雲中，就像在現場被fans滿滿的愛包圍。接著，Anson Lo換上一身紅色皮背心和皮褲，大騷麒麟臂，跳唱《My Life》、《ON》、《Hey Hey OK！》，並翻唱了SUNMI的《LALALAY》，他又搞笑地自稱裝束似超人，高呼神徒是「BB豬s」。

Anson Lo孖Jeremy教宣美廣東話 當然少不了「95 Live」合體部分，Anson Lo和Jeremy除了跳唱自己作品，也翻唱了Moon Tang的《趁你旅行時搬走》、Rose的《GONE》，並合唱JACE的《間歇性休眠》、BLACK PINK的《As if it’s Your Last》，更送上多首K-pop 作品Medley，將氣氛推至高點，又走到台下與觀眾近距離接觸，全場High爆。其間，Anson Lo跳到爆汗，一度要Jeremy幫忙抺汗。 接著宣美再次上台，3人互動對話笑爆全場，Anson Lo和Jeremy教宣美廣東話「我愛你」、「我好掛住你」，宣美亦禮尚往來，教兩人韓文「炸裂」舞台，大讚他們跳唱具爆炸力，當然難不地略懂韓文的Jeremy，不過就考起不太懂說韓語的Anson Lo，他搞笑即席叉腰示範，又與Jeremy重演宣美唱《24 hours》的「跪地」招牌動作，逗得宣美哈哈大笑。最後3人合唱宣美的《Gashina》為演唱會劃上圓滿句號。