Anson Lo盧瀚霆唱《深閨》唱到喊 分享拍拖活動認係住家男

Anson Lo新歌《深閨》MV在巴黎取景。

MIRROR正忙於世界巡迴演唱會，但Anson Lo盧瀚霆仍抽空於出發前製作新歌《深閨》，並於早前完成英國站巡唱後，與團隊走到巴黎拍攝歌曲的MV。 《深閨》由徐浩作曲、監製，黃偉文填詞，是Anson Lo暫時最喜歡自己的一首慢歌。歌詞內容簡單直接地道出，當愛上一個人之後，可以為對方變成一個黐家的人，被對方獨佔，甚至放棄名利。

Anson Lo稱《深閨》很代表到自己的感受。

Anson Lo坦言歌詞完全說中了他的心態，道：「歌詞其中一句：『拒絕再做凡間千人迷』，好Relate到自己，同埋佢令我思考到，如果有一日我真係拍拖，係咪要放下自己工作上嘅Anson Lo？係一首好Personal嘅慢歌，所以我喺錄音室唱嘅時候係有唱到喊。」

Anson Lo特別在巡唱出發前將歌曲錄好。

Anson Lo又幻想，如果自己拍拖，都應該幾似Wyman所寫，會全神貫於對方身上，他說：「因為我係巨蟹座，係一個Home Guy（住家男人），好鍾意留喺屋企，拍拖的話，放工都會即刻返屋企，然後喺屋企食飯睇戲，瞓覺攬埋一齊；假期都未必出街，兩口子一齊煮下嘢食飲杯咖啡，就已經好好。因為如果我鍾意一個人，都好想24小時黐住佢，做乜都OK。」對於Anson Lo來說，〈深閨〉所說的愛情觀與他本人很吻合，但他相信，歌詞同樣說中了大眾當情到濃時，對於愛情的執迷與痴迷，他相信大家聽到歌詞，一樣會身同感受。

Anson Lo自認是一個住家男人。

Anson Lo這次特別在巡唱出發前將歌曲錄好，然後趁完成英國站演出後，特地走到巴黎拍攝。揀選巴黎拍MV，全因這裡予人浪漫、Fashion又Cozy的感覺，加上從倫敦到巴黎只需個多小時十分方便，所以絕對是不二之選。 被問到又要巡演又要拍MV，體力上可以應付得到，Anson Lo坦言：「每次都係同自己講，應付唔到都要應付，因為做完巡演，話唔攰都係講緊大話，但只要每次做嘅嘢，都係自己好期待嘅作品，攰就唔係咁大問題。」

Anson Lo新歌《深閨》MV在巴黎取景。