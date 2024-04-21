Anson Lo盧瀚霆回應神徒姜糖爭位接機事件 感激Jeremy李駿傑陪伴承受壓力

Anson Lo坦言在落機場已得悉事件，步出機場時心情緊張，「昨天是飛機臨降落香港前少少時間，我們就知道發生咩事，當刻其實是好緊張，馬上問身邊工作人員，工作人員說有人受傷，我馬上再問誰受傷，有多少人受傷，受傷的情況嚴唔嚴重。其實我最擔心大家的安全問題，如果大家為了支持我而令自己身體受傷的話，我覺得好唔值得，其實我的存在就係想大家開心，想大家找到娛樂、找到正能量，我唔想大家失去呢樣嘢。如果受傷的話，我會好肉赤。」

苦惱未有解決方法

當時Anson Lo與Jeremy一齊步出機場，他指當時大家都處於緊張狀態，沒刻意去傾這件事，但都辛苦了Jeremy，我相信他同我一起去面對這件事，好多謝佢，我都知辛苦佢，要佢同我一齊去承受這壓力，所以都想同佢講聲對唔住。」經理人花姐雖已在IG story出po，寫道「我們最喜歡看到的是和諧相處，感謝你們的支持。」但當Anson Lo和Jeremy接受傳媒訪問時，「姜糖」起哄大叫「親生仔」，場面尷尬，其後花姐現身更被「姜糖」大罵「八婆」。問到Anson Lo可擔心將來出席活動，事件再重演？他一臉苦惱、語帶無奈回應，「當然唔想再發生任何類似情況，安全最緊要，所以都work on點樣有一個最好的解決方法。」