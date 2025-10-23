Anson Lo盧瀚霆專訪｜自爆曾被花姐指唱歌欠感情 直認擴闊觀眾層有難度(有片)

Anson Lo將於12月迎來人生第二次個人演唱會。(蘇文傑攝)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)迎來第二次個人演唱會，將於12月6至9日於亞博Arena舉行一連四場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》，以古埃及元素包裝「KINGDOM」主題，打造教主專屬的跳唱國度。回顧兩年間的進步，Anson Lo自言最明顯是情感表達，「長大了，經歷過高高低低，不開心、失望或痛苦都有，感情要自己慢慢發掘出來。」

拒回應性感尺度 Anson Lo自言從小就被埃及文化、建築物吸引，於今年初已想以埃及作主題，充滿神秘感的金字塔屹立不倒，寄意Anson Lo走跳唱路的堅定信念，他更特地朗讀演唱會口號，「No one knows where it came from, but the one thing I'm sure is there for the next 100 years. 這是一個宏頭。冇人知埃及金字塔怎樣來，但它永遠存在到下一個一百年，寓意就算Anson Lo點都好，幾多年都會繼續喺度，做好跳唱這條路，希望啦。」Anson Lo形容兩年前的《The Stage》，展現他舞台上的不同面向，兩年後的《Kingdom》將會更大膽進取。問到可會挑戰性感極限？他笑言學精了，「我以後都唔會答程度去到邊，唔想俾神徒有誤錯期望，一如以往，唔會包到實，一定會露少少，係時尚摩登混合埃及style。」上次個唱Anson Lo彈琴為神徒帶來驁喜，今問到次可會練習新樂器時，他就大賣關子，又笑言要獻技吹牧童笛。 享受街跑練氣



引以為傲的進步 Anson Lo形容今次是百分百屬於自己的演唱會，歌單都是個人solo作品，並預告選唱早期作品如《一所懸命》和《EGO》等作品，當然還有一首未推出的演唱會主題曲，「大概11月尾會推出今年最後一首歌，純粹是一首clubbing、開派對歌曲。」他有信心即使第一聽，定必聞歌隨節拍起舞，「今次比《The Stage》跳得多、辛苦很多，因為三分二歌曲以跳唱為主，主打高能量的表演方式。」為了更輕鬆應付高能量跳唱，Anson Lo自今年初已開始跑步練氣，每星期至少練跑3次，即使深夜收工都會堅持，每次起碼6公里，他澄清，「以往都在跑步機跑，但實在太悶，我覺得跑街好似有個進程，自己會開心一點。」 學習讓自己放鬆 相隔兩年再開個唱，作為歌手唱歌技巧當然重要，但恰當的情感表達亦不容忽視，不一定要說甚麼大道理，但至少要唱出歌曲的故事，「呢兩年除咗技巧有少少進步，無論慢歌或快歌，我覺得多咗唔同嘅聲音演繹，情感表達豐富咗，係我幾proud of嘅進步。」他自爆初出道為《神隊友》錄音時，曾經被花姐狠批，「那時初出道錄音好開心，但錄咗六、七次，花姐話我唱歌真係冇感情，你咬字很好，但逐個字唱出來，可否唱得唱得有感情啲？但我已盡力，但不懂就是不懂。我爸以前常話我太年輕唔會明白，原來沒經歷過真係唔明白。」晃眼出道7年，隨著閱歷漸豐，Anson Lo漸有領會，「其實生活或是工作上，讓我感受不同情感，情感豐富了，長大了，經歷過高高低低，不開心、失望或痛苦都有，感情要自己慢慢發掘出來。」