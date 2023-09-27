Anson Lo盧瀚霆想唱歌俾孝淵聽 笑言健身為「二度發育」(附訪問片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)與韓國女團「少女時代」成員孝淵(Hyoyeon)雙雙出席時尚品牌公開活動。對於能與孝淵同場，一向是K-pop迷的Anson Lo，感到超級興奮，雖未正式互相介紹，但感覺她很友善。他自言非常熟悉孝淵作品，無論是少女時代或Solo時期的歌曲，而且有衝動在孝淵面前唱她的Solo歌《DESSERT》的作品，更表示希望有機會集郵合照。眾所周知，隊友Jeremy是少女時代的忠粉，Anson Lo大爆Jeremy好興奮勁羨慕，「我諗陣間check WhatsApp，佢應該會炸咗我電話。」

穿鯊魚緊身衣拍團綜

今日MIRROR的6位成員包括陳卓賢、江𤒹生(AK)、楊樂文、邱傲然、陳瑞輝和王智德都已經出發去澳洲拍團綜，問Anson Lo心情如何？他就表示對節目內容毫不知情，但已作好準備會像《MIRROR GO》一樣，突發開喼搜查行李、睡夢中被吵醒等，他笑言，「可能一半人飛唔到，最好去烏溪沙。」他在出席活動前也有去健身，他強調，「我做Gym是個人紀律的訓練，想身體可持續發展，盡量唔好太瘦……二度發育，著衫靚啲嘛！」為了應付節目要求，他不介意泳裝上陣，但就拒穿三角泳褲，他續說：「會穿鯊魚衣，其實鯊魚衣都可以好sexy，因為好緊身可以見到body figure。」

強調無揸流攤

對於昨日發布的五周年團慶硬照，12子當中只有Ian是凌空跳躍，Ian更在IG Story問道：「無人跳起嘅？」Anson Lo強調沒有揸流攤，按照大會拍攝要求擺甫士，其中包括雙腳離地跳起，無奈沒有被選中刊登，「Ian是MIRROR運動型代表，我係比較subtle。」