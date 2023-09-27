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娛樂
2023-09-27 19:16:40

Anson Lo盧瀚霆想唱歌俾孝淵聽 笑言健身為「二度發育」(附訪問片)

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Anson Lo與孝淵同場超興奮。

Anson Lo與孝淵同場超興奮。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)與韓國女團「少女時代」成員孝淵(Hyoyeon)雙雙出席時尚品牌公開活動。對於能與孝淵同場，一向是K-pop迷的Anson Lo，感到超級興奮，雖未正式互相介紹，但感覺她很友善。他自言非常熟悉孝淵作品，無論是少女時代或Solo時期的歌曲，而且有衝動在孝淵面前唱她的SoloDESSERT的作品，更表示希望有機會集郵合照。眾所周知，隊友Jeremy是少女時代的忠粉，Anson Lo大爆Jeremy好興奮勁羨慕，「我諗陣間check WhatsApp，佢應該會炸咗我電話。」

Anson Lo笑言想當面唱孝淵的solo歌《DESSERT》。 Anson Lo笑言能與孝淵同場，預計將會受到Jeremy 的WhatsApp轟炸。

穿鯊魚緊身衣拍團綜

今日MIRROR6位成員包括陳卓賢、江𤒹(AK)、楊樂文、邱傲然、陳瑞輝和王智德都已經出發去澳洲拍團綜，問Anson Lo心情如何？他就表示對節目內容毫不知情，但已作好準備會像MIRROR GO》一樣，突發開喼搜查行李、睡夢中被吵醒等，他笑言，「可能一半人飛唔到，最好去烏溪沙。」他在出席活動前也有去健身，他強調，「我做Gym是個人紀律的訓練，想身體可持續發展，盡量唔好太瘦……二度發育，著衫靚啲嘛！」為了應付節目要求，他不介意泳裝上陣，但就拒穿三角泳褲，他續說：「會穿鯊魚衣，其實鯊魚衣都可以好sexy，因為好緊身可以見到body figure。」

強調無揸流攤

對於昨日發布的五周年團慶硬照，12子當中只有Ian是凌空跳躍，Ian更在IG Story問道：「無人跳起嘅？」Anson Lo強調沒有揸流攤，按照大會拍攝要求擺甫士，其中包括雙腳離地跳起，無奈沒有被選中刊登，「Ian是MIRROR運動型代表，我係比較subtle。」

Anson Lo出席時尚品牌活動，大派心心。(Kristy攝) Anson Lo出席時尚品牌活動，大派心心。(Kristy攝) Anson Lo出席時尚品牌活動。(Kristy攝) Anson Lo出席時尚品牌活動，大派心心。(Kristy攝) Anson Lo出席時尚品牌活動，大派心心。(Kristy攝)

Alton歌迷會解散 暫未有過問

對於隊友Alton的fans club解散，Anson Lo直言略有聽聞，「但沒有過問太多，可能他仍在沉澱和處理，據我所知，12個fans club都是自發組織，各有自己的作風，沒必要由我們去平息。」至於有否參與fans club活動的對策，他就表示視乎甚麼活動而定。談到有人在討論區有網友大爆MIRROR出席活動時的內幕，又指MIRROR將有人退團、重組和加入新成員，Anson Lo自言較少留意討論區內容，但Jeremy和Edan也有截圖給他看，「嗰個人講得好detail ，但detail 得嚟絕大部分無發生過，我哋都好認真去諗，用咗一個鐘去諗，到底有無做過呢樣嘢，我諗係假嘅。」

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