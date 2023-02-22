Anson Lo盧瀚霆新歌《MONEY》同大家講錢 首次露全額大玩浮誇百變造型

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo) 相隔9個月再次推出跳唱作品《MONEY》，MV中他在MV扮演貪錢的銀行家，為了演好這個角色，他與團隊在MV細節及造型上都花了不少心思，更大玩百變造型，務求為神徒帶來驚喜與新鮮感。

Anson Lo說︰「今次MV自己都有份構思，多得導演將我腦海裡面嘅嘢執行出嚟，令到成個Idea變成好完整嘅故事，少少復古感覺，場景亦好認真雕琢，而咁多個造型都各有特色，其中銀行大佬Look係新嘗試，入行以嚟未試過喺表演上全額露俾大家睇，之前承諾終有一日會咁做，終於揀咗今次嚟試！加上想同上年跳唱歌有啲唔同，所以就加咗雀斑妝同埋髮型都誇張啲。賊仔Look都幾得意，全黑，加上4年嚟鏡頭前後都未戴過賊仔帽，再配埋我精心挑選嘅眼鏡，成件事好襯。」