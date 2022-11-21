Anson Lo盧瀚霆曾想用初戀女友名字為新歌命名 教主：每句歌詞都很personal

Anson Lo新歌《永順街39號》，是他兒時就讀的天主教石鍾山小學的名字。

擁抱和面對傷痛 Anson Lo自言在《不可愛教主》後，已有逾一年沒有推出慢板情歌，起初腦海構思是一首關於懷念過去的歌，當中夾進平靜、孤獨、中音、遺憾、寂寞等感覺，除了感謝監製Edward和作曲的徐浩，他特別感激填詞的Wyman，為他紀錄一段初戀經歷。教主表示，新歌於停工兩個月後錄音，每次總是回想起小六時的puppy love，他形容，「這段初戀彷彿就是我人生的第一次『遺憾』一樣，而每一句歌詞亦變得更加personal了。本身自己有一個大膽的想法，希望用這位女同學的名字做歌名，但基於尊重她的決定，最後放下了這個想法。然而『永順街39號』是我小學的地址，也是紀錄了我這一段初戀的地方，所以便「膽粗粗」的請求Wyman大師的意見，十分感謝Wyman的支持和關心，是你成就這首歌變得更加感動，謝謝你」。