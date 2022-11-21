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娛樂
2022-11-21 14:21:04

Anson Lo盧瀚霆曾想用初戀女友名字為新歌命名 教主：每句歌詞都很personal

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Anson Lo新歌《永順街39號》，是他兒時就讀的天主教石鍾山小學的名字。

Anson Lo新歌《永順街39號》，是他兒時就讀的天主教石鍾山小學的名字。

擁抱和面對傷痛

Anson Lo自言在《不可愛教主》後，已有逾一年沒有推出慢板情歌，起初腦海構思是一首關於懷念過去的歌，當中夾進平靜、孤獨、中音、遺憾、寂寞等感覺，除了感謝監製Edward和作曲的徐浩，他特別感激填詞的Wyman，為他紀錄一段初戀經歷。教主表示，新歌於停工兩個月後錄音，每次總是回想起小六時的puppy love，他形容，「這段初戀彷彿就是我人生的第一次遺憾一樣，而每一句歌詞亦變得更加personal了。本身自己有一個大膽的想法，希望用這位女同學的名字做歌名，但基於尊重她的決定，最後放下了這個想法。然而永順街39是我小學的地址，也是紀錄了我這一段初戀的地方，所以便「膽粗粗」的請求Wyman大師的意見，十分感謝Wyman的支持和關心，是你成就這首歌變得更加感動，謝謝你」。

陳漢娜繼《不可愛教主》後，在Anson Lo新歌《永順街39號》再次擔任女主角。 Anson Lo在《永順街39號》MV中，與小狗大演對手戲。 Anson Lo形容新歌《永順街39號》是一首關於遺憾和初衷的歌。 《永順街39號》MV講述男主角被分手後，學習擁抱傷痛，好好照顧自己。

不須逼自己即刻放開

至於新歌MV，Anson Lo指MV講述女主角與男主角分手後，留下男主角獨力照顧兩人養的小獨，男主角自覺像小狗一樣被女主角「遺棄」，感無奈又無助，一怒之下曾想棄養小狗，但發現自己仍未能放低這段情，擁抱無辜的小狗痛哭。男主角最後決定擁抱和面對自己的悲痛，好好生活和照顧小狗。他分享當中領悟，「其實不須逼自己現在這一刻放得開，小狗就是代表著男女主角的回憶，保留著這一段回憶在心中」結局留白，他希望大家各自想像「究竟這條街道是男女主角最初相識的地方？還是男主角將會開始下一段感情的地方？」最後，他指出，「永順街39號」再不是一個真實的地址，是時空裏的一個座標，是我的初戀，是我對愛情的初啟蒙，是我第一次擁有真摯戀愛的開始，它是一個遺憾，也是一個初衷。」

 

Anson Lo在《永順街39號》MV中，與小狗有不少對手戲。 Anson Lo是愛狗之人，與小狗演戲無難度。 Anson Lot歡迎大家到其小學打卡，但呼籲要注意安全。 Anson Lo領悟到毋須急於要自己放開憾事。
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