Anson Lo盧瀚霆為個新歌狂操認攰了 雙腳好痛仍堅持做Gym

Anson Lo新歌《MY LIFE》日前已推出。

盧瀚霆(Anson Lo)最新單曲《MY LIFE》化身折翼天使登場，而為了拍攝單曲的封面，Anson Lo狂練背肌，他說：「我為咗呢張相操背，出嚟都幾滿意，睇相自己都Wow！辛苦係值得嘅，影之前係有不停提自己唔好偷懶狂做Gym。」 今次Anson Lo新歌《MY LIFE》首次找來周耀輝填詞，他自己也感到十分榮幸可以得到對方為歌曲加持，他說：「耀輝老師好擅長填一啲好有詩意畫面嘅詞，今次佢為《MY LIFE》寫嘅，好中我心裡面嘅畫面，例如當中用咗折翼天使，講天使忠於自己，想保持善良，喺路途上會受傷，但都會勇敢走以後嘅路，都會堅持自己繼續去保持純真，同善待身邊嘅人。當中用咗好溫柔嘅字詞，但寫咗一啲好強大嘅意義落去。」

Anson Lo新歌《MY LIFE》找來周耀輝填詞。

為了配合歌詞，今次在舞步設計都同樣很有畫面，Anson Lo續道：「繼上次《Nah》後再同Beep老師合作，起初我同佢講想喺舞步上面有一種飄逸嘅感覺，結果Beep老師設計出好似成班天使起舞嘅舞步，中間仲砌咗幾隻翼出嚟，表達天使嘅翼，Powerful之餘都好似天使飛緊翅膀展翅嘅感覺，我好鍾意啲舞步！」 除了歌詞與舞步互相配合，今次單曲封面中的Anson Lo亦有一雙翅膀，他更背向鏡頭，露出背部。Anson Lo為了這個封面狂操背肌，幸好出來的效果他自己也十分滿意，拍MV、做Gym，再加上排練演唱會演出項目。

Anson Lo非常滿意效果。