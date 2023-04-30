Anson Lo盧瀚霆甩晒腳毛半年唔騷腿 自翊某能力超強

陳慧琳(Kelly)及MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今日(30日)出席於沙田馬場舉行的年度春季盛事《富衛保險冠軍賽馬日》。Anson Lo表示這是他人生第一次入馬場，亦是首次在馬場表演，邊跳舞一邊聞到馬匹及草的味道，感覺很新鮮。他笑言若大家覺得今次演出不夠喉，可以入場看他的個人演唱會。提到「教父」亦有入場，他稱爸爸很窩心，而對方也沒有賭馬嗜好，自言從小到大都沒有抽獎運，笑言跟他下注一定會輸。

盼與Kelly再合作

Anson Lo與Kelly曾在《打字機》MV合作，當時的他是舞蹈員，今次則與Kelly以歌手身份再次見面，笑言有久別重逢的感覺，而對方亦很熱情跟他打招呼，又關心他的腳患。他坦言每次見到不同前輩都會很緊張及不知所措，Kelly則努力發掘話題，笑言成功「破冰」，亦很希望可以再與對方合作。

甩腳毛感傷心

提及傷患，Anson Lo稱現時仍要覆診，及按醫生指示在家中拉筋。他表示為了今日演出，特地貼了一腳鎮痛貼，但不夠半小時便後悔，因為令他甩掉了很多腳毛，並謂現在右腿的腳毛「一忽忽」，觀感欠佳，所以未來半年都不會騷腿。他又稱媽媽指其體質是容易病及受傷，因此從小到大都有很多人關心他及保護他，他認為這都是出自大家的愛，所以不抗拒大家海量的關懷。當被問到是否某些能力也特別弱，他隨即表示自己的能力「很強」，尤其是工作能力方面。