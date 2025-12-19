Anson Lo盧瀚霆盼父母退休過無憂生活 Edan呂爵安自爆日本成就解鎖

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）早前完成亞博一連五場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》》演唱會，而他的父母及家姐亦有到場支持。近日，Anson Lo正在好好休息，適逢「教父」盧爸爸生日，他在社交網大矖與父親的慶生合照。
父子感情極好
相中見Anson Lo以素顏上陣，並用雙手攬實父親合照，場面溫馨有愛，他窩心寫道：「Happy birthday to my dad! 只想你繼續身體健康，無憂無慮咁過你同媽咪嘅退休生活，我大個仔喇，唔使再擔心我。」不少神徒（粉絲暱稱都大讚偶像非常孝順，並紛紛留言向「教父」送上祝福。
成功Book場打籃球
另外，呂爵安（Edan) 昨晚亦在社交網分享早前到日本拍攝，並在荒山野嶺成就解鎖，成功Book場打籃球，他表示：「去到嗰度之後，我發現附近宗像市（應該正常旅行唔會去到）有個市民體育館，所以有一日趁放假我哋就揸車去咗嗰邊，碰吓運氣睇吓有冇機會做運動。我估嗰邊嘅職員應該都冇遇過外國嘅旅客，但佢哋真係好好人，一邊用翻譯一邊幫我哋book場，最尾就成功打到籃球了！Crazy！」他續大讚個場勁靚，有現實版Slam Dunk感覺 ，並表示：「籃球架要自己用機關整落嚟，打完波要自己拖返地，同埋係冇冷氣的！」