Anson Lo盧瀚霆盼父母退休過無憂生活 Edan呂爵安自爆日本成就解鎖

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）早前完成亞博一連五場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》》演唱會，而他的父母及家姐亦有到場支持。近日，Anson Lo正在好好休息，適逢「教父」盧爸爸生日，他在社交網大矖與父親的慶生合照。

父子感情極好

相中見Anson Lo以素顏上陣，並用雙手攬實父親合照，場面溫馨有愛，他窩心寫道：「Happy birthday to my dad! 只想你繼續身體健康，無憂無慮咁過你同媽咪嘅退休生活，我大個仔喇，唔使再擔心我。」不少神徒（粉絲暱稱都大讚偶像非常孝順，並紛紛留言向「教父」送上祝福。