Anson Lo盧瀚霆真情流露爆喊拍新歌MV 預告個唱歌衫破格大膽(附訪問片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo) 首個個人演唱會《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023 》舉行在即，在百忙之中推出新歌《浪漫殺死巨蟹座》，並找來徐浩作曲、黃偉文填詞，將自己作為巨蟹男的真性情在歌曲中赤裸表露。為配合歌曲內容，今次更在MV中上演淒美的人鬼情未了。Anson Lo現正全情投入為演唱會彩排，他率先劇透預告今次舞台衣著破格大膽。對於近日網上流傳炒燶黃牛飛的消息，「教主」再次呼籲神徒不要買黃牛飛，至於會否擔心出現吉位？他就表示不會想太多，只會專注演唱會，以最好狀態交出最佳演出，拼盡全力報答每一位入場觀眾。

Wyman歌詞 Anson Lo內心寫照

Anson Lo邀請Wyman再次為自己執筆寫詞時，已表明新歌想要一份有關巨蟹座的歌詞，結果Wyman不但主動問及Anson Lo的性格，同時也做了很多資料搜集，結果Anson Lo深被《浪漫殺死巨蟹座》打動。他說：「歌詞完全描述緊自己巨蟹座嘅性格。巨蟹座嘅愛情觀係浪漫又固執，呢個同樣係我自己嘅愛情觀，我係一個浪漫主義者，如果鍾意咗一個人，會花好多心思製造浪漫，好想take care、關愛對方，甚至去到有啲固執嘅地步，會令對方覺得會唔會too much，變成迫得太緊。歌詞太中自己，講緊嘅唔只係我嘅愛情觀，亦係講緊我待人接物，同埋對待事業嘅態度。」

Anson Lo坦言，歌詞裡的一句「而巨蟹座只是忘了怎樣停下」，正正就是他內心寫照，他說：「我有時都會忘記停落嚟關心人，了解人哋點樣諗點樣感受，即使喺事業上，我都會唔記得點樣停低落嚟，迫得自己好緊好大壓力，所以喺錄音過程都諗起自己，關於自己嘅人生，做人做事嘅模式。呢份咁personal嘅歌詞，令我喺錄音時要忍住喊去錄，以前從未試過錄錄下音想喊，係一次好特別嘅經歷。」