Anson Lo盧瀚霆確認MIRROR將出國拍團綜 預告10月初出全新快歌(有訪問片)

Anson Lo盧瀚霆今日(13日)於觀塘出席品牌代言活動，他接受傳媒訪問時確認MIRROR於出國拍團綜， 估計大約逗留兩個星期，但暫未能公布拍攝地點。教主Anson Lo早前為首次個人演唱會，較少出席公開活動，今次能與粉絲近距離接觸特別開心，知道神徒為見面而守候多時，故特別珍惜每次與fans互動的機會。他又透露10月初推出全新的快歌，「關於我工作的價值觀和做事作風，相信是神徒很支持他的生活模式。」曲風就如在跑步機跑步不斷向前衝的狀態，請神徒們密切期待。

對於有報道指MIRROR將赴澳洲拍團綜，並有指他們分批出發後在當地會合，Anson Lo直認已收到通告往外地拍團綜，但要等待公司正式公布確實地點和行程，預計逗留大約兩星期。他直言很久沒試過全團齊人，最近一次是拍《MIRROR+》，即使拍電影《12怪盜》都是分開拍攝，所以很期待今次全團去旅行的機會。問到節目內容，他表示：「節目組暫時話很輕鬆的節目，就像帶他們逛街，就當拍Vlog或飲食節目……不過，我完全不會相信，但都可侈望，發吓夢。」他笑言已有心理準備，節目組會針對他最害怕的「魚」炮製遊戲。

與Stanley作息唔夾 讚Edan有進步

問到最不想與哪位隊友同房時，今次教主的答案竟然是Stanley(邱士縉)，因為雙方的作息時間大不同，「因為佢好早起身，用廁所好大聲，洗衫好大聲，落街跑步，跑完步買嘢食，食物香味會整醒你，我所講係朝早9點幾，但如果出trip，應該係瞓緊覺。」他又讚Edan(呂爵安)的整潔程度已比以前大有進步，「大個仔咗，自己識執嘢，只係唔夠完善和快手。」

首選室友Jeremy與Jer

至於若能許願，最想與哪位隊友同房？最整潔的團媽Jeremy(李駿傑)繼續成為首選室友，而阿Jer(柳應廷)亦榜上有名，「這5年來，Jeremy都係首選，唔使再解釋。但我覺得阿Jer都OK，佢都乾淨，佢個人冇乜所謂。」

對於姜濤指他與Lokman是團中舞技最好的成員，他就不認同，反推舉Lokman和Stanley。Anson Lo主演的《釀魂》現在仍上映，從花姐口中得知票房暫時不錯，他透露稍後將抽空出席謝票場。