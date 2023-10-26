Anson Lo盧瀚霆考車列入人生Bucket List 推舉Jer柳應廷騷肌扮公主(附訪問片)

盧瀚霆（Anson Lo）今日隨MIRROR隊友到商台宣傳團歌後，傍晚再到中環置地廣場，出席品牌的2023年秋冬系列活動，同場還有陳慧琳 (Kelly)、胡杏兒、張天穎 (Jaime) 、湯君耀、林心兒、張翡玶、鄧愛嘉、李思明、馬天佑、林皓霆等。活動中，Anson Lo接受傳媒訪問時，獲一眾在場男記者齊聲 高呼「撈撈豬」，教主即興奮地用手機拍下經典一刻，笑得非常燦爛！

Anson Lo自言為了今天開工亦有補充好體力：「我返到公司休息咗一個鐘左右，叉吓電，然後就…今日食咗一餐。」自言教母已留了幾碗飯給他醫肚，廣大神徙聽到應該心痛死！對於神徙都直踩全日，為見他一面十分費神，所以他也盡量留耐一點見fans。

今日跟陳慧琳再次同場，可惜沒有時間跟Kelly談太多，自言已沒有第一次見對方時緊張，對於Kelly透露明年底開香港個唱，揚言想請Anson Lo做嘉賓，他聽到後也受寵若驚，即問：「真定假？真係㗎？多謝！開心開心。」雖然好願意擔任對方個唱嘉賓，不過都要留給公司再決定。