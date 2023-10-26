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娛樂
2023-10-26 20:51:30

Anson Lo盧瀚霆考車列入人生Bucket List 推舉Jer柳應廷騷肌扮公主(附訪問片)

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Anson Lo盧瀚霆考車列入人生Bucket List 推舉Jer柳應廷騷肌扮公主

Anson Lo傍晚到中環置地廣場，出席品牌活動。

盧瀚霆（Anson Lo）今日隨MIRROR隊友到商台宣傳團歌後，傍晚再到中環置地廣場，出席品牌的2023年秋冬系列活動，同場還有陳慧琳 (Kelly)、胡杏兒、張天穎 (Jaime) 、湯君耀、林心兒、張翡玶、鄧愛嘉、李思明、馬天佑、林皓霆等。活動中，Anson Lo接受傳媒訪問時，獲一眾在場男記者齊聲 高呼「撈撈豬」，教主即興奮地用手機拍下經典一刻，笑得非常燦爛！

Anson Lo自言為了今天開工亦有補充好體力：「我返到公司休息咗一個鐘左右，叉吓電，然後就…今日食咗一餐。」自言教母已留了幾碗飯給他醫肚，廣大神徙聽到應該心痛死！對於神徙都直踩全日，為見他一面十分費神，所以他也盡量留耐一點見fans。

今日跟陳慧琳再次同場，可惜沒有時間跟Kelly談太多，自言已沒有第一次見對方時緊張，對於Kelly透露明年底開香港個唱，揚言想請Anson Lo做嘉賓，他聽到後也受寵若驚，即問：「真定假？真係㗎？多謝！開心開心。」雖然好願意擔任對方個唱嘉賓，不過都要留給公司再決定。

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Anson Lo傍晚到中環置地廣場，出席品牌活動。 Anson Lo現身中環置地廣場出席品牌活動。 Anson Lo傍晚到中環置地廣場，出席品牌活動。

Jer與Edan二揀一 教主坐邊個車？

談到MIRROR即將到迪士尼舉行的活動，他表示這次會很豐富好有趣，因為會粉絲一起玩機動遊戲，甚至會載歌載舞，好似一個迷你粉絲見面會。當有記者問到時鏡仔會否扮公主時？Anson Lo笑言暫時睇Rundown沒有這個環節，但到時臨場大家可試試大叫某些成員扮公主，或者隨時會發生，他自己就會推舉Jer（柳應廷）扮公主，更可扮小魚仙，並大爆：「因為Jer最近操肌操得好頻密，我覺得應該全隊操得最頻密係阿Jer，所以佢宜家都好Eager去騷佢個Body！」又謙稱不及Jer大隻，所以留給對方成為露肉擔當。至於Jer近日又爆緋聞，Anson Lo認為睇吓就算，但都有取笑對方，而Jer成功考到P牌，但Anson Lo直言暫未夠膽坐Jer手車，而Edan（呂爵安遲些也會考車牌，他表示兩個都唔敢坐，不過若然要二選一，他會選一次過pass的Jer，至於Edan，就視乎他考車成績。

問到他會否都打算去考車牌，Anson Lo就話學車是他的人生Bucket List，亦自誇很有方向感，並稱：「呢三年Anson Lo都成長咗好多。」對於擔正的驚慄電影《釀魂票房報捷，Anson Lo表示無法承諾靠賣肉來回報大家，他自言要再諗諗。

Anson Lo現身中環置地廣場出席品牌活動。 Anson Lo獲陳慧琳邀請任明年底個唱嘉賓。 Anson Lo獲陳慧琳邀請任明年底個唱嘉賓。 Anson Lo獲陳慧琳邀請任明年底個唱嘉賓。 Anson Lo獲陳慧琳邀請任明年底個唱嘉賓。
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