MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆日前上載多靚仔照片,貫徹「霸氣總栽」風格,並留言寫道︰「I’ve got my own ways.I stay in my own lane.I’ll just be me working hard as always.(我有我自己的想法。我會走我自己想走的路。我做我自己,一如既往地努力工作。)」並打上了hashtag「newsongmessage」暗示是新歌內容。

照片的角度令Anson Lo的腿非常長,連fans亦留言「咪掛住我地掛到腿都長曬?」、「期待你嘅新歌啦~長腿教主」、「撈撈目測有兩米高」。不過其中一張照片就出現明顯修圖痕跡,他身後的木板、枱腳及插蘇位都變晒形,而向來耳仔低過眉的他,耳仔亦變高了。