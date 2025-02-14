Anson Lo盧瀚霆自爆跟宣美SUNMI開騷緊張到想喊 與Jeremy李駿傑回應fans購票安排(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)昨晚(13日)與南韓天后宣美SUNMI，假亞博舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，完騷後與宣美齊齊合照後，宣美雖未有受訪，但主動與兩人抱抱，非常友善。Anson Lo和Jeremy接受傳媒訪問，Jeremy自評表現60分，Anson Lo笑言要少他1分，自評59分，不過他補充說：「我feel到Jeremy的默契是100分。雖是排練的互相對望，但眼神就像彼此支持大家。」談到與韓國天后宣美同台合唱，Anson Lo自爆超緊張，「臨出台前突然好驚，捉住Jeremy的手，就嚟想喊。」Jeremy憶述，「嚇死我，即刻叫佢 『收』 。」不過，其實他跟宣美合唱時亦很緊張。

Anson Lo跳唱期間爆汗，歌與歌之間要問工作人員拿紙巾沬汗，Jeremy更貼心地幫手抺汗，他笑言：「收到國家任務，收到order要上台救救佢。」Anson Lo笑指教父教母生得他太大汗，本想說要在額頭貼退熱貼，但誤說另一品牌名，笑翻全場，接著他突然認真起來，「呢個係好大挑戰，如果我想喺呢行繼續，每次開騷跳一兩隻舞就爆汗……」嚇得Jeremy目定口呆，笑指他要穿幾少衣服，免得爆汗。

兩人在台上即興教宣美「我愛你」和「我掛住你」，Anson Lo投訴被Jeremy和宣美「蝦」，在台上教他韓語「炸裂」，不過他也用心學習，在受訪時再叉腰示範。至於「跪地」重演宣美的招牌動作，Anson Lo表示是即興演出，「因為宣美講緊《24 hours》，呢首歌係起初籌備開騷想唱的歌，本身我好熟悉呢首歌，聽她講起，忍不住喺佢本尊前做一次，成就解鎖。」

Anson Lo和Jeremy跳唱多首K-pop作品，滿足fans對「95 line」同台表演的期望，問到可會有更多音樂上的合作時，Jeremy秒回：「我們一向都好想，我哋一直也有講，想一齊寫快歌、跳唱歌。」Anson Lo補充，「在拍《男排女將》的空檔，也即時哼唱K-pop旋律，並用手機錄下留用。