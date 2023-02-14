Anson Lo盧瀚霆自言有風濕影響睡眠 對阿Mo進展感雀躍：奇蹟真係會發生 (有片)

盧瀚霆 (Anson Lo)親自監督主理的服裝品牌ALLOVER於今年面世，榮登「勞總」的Anson Lo，特地於2月14日情人節在尖沙咀海運大廈舉行《ALLOVER OUR FIRST DATE》 活動，與一眾神徒見證品牌正式成立。活動於10時半開始，但數百神徒早已塞爆兩層商場及大堂，昨晚通宵拍攝新歌MV直踩25小時的教主，穿上其自家品牌的粉紅色長袖上衣，配以眼鏡Look精神奕奕登場，非常專業。

「盧總」不易為 Anson Lo透露近兩個星期為新歌MV排舞，由於腰傷舊患未愈，雖一直有做物理治療和針灸醫治，不過難免受潮濕天氣影響，「我真係有風濕，即使你哋唔信，晚上濕氣重，睡眠質素較差。」他自言現正學習在練舞時取平衡，懂得拿捏何時才需出盡力跳。他表示，由於早前忙於工作，經常通宵或深夜回家，故今晚情人節將回家與教母度過。

免費送贈予 MIRROR 隊友 談到與古巨基夫婦合作緣起，Anson Lo表示在工作上見面，談及到時裝，於是相約到訪他倆家中吃飯，交流心得，經過4、5次食飯開會，溝通暢順，所以決定合作，很高興得到他們幫手。對於獲神徒封為「盧總」，教主笑言：「唔夠humble，壓力很大，因為不想只推出類似產品，就像出歌，堅持每首都要不同風格。」他對於Boxset在幾分鐘搶購一空，大感驚喜，得知貨品被炒至8,000元，他希望大家不要買，但直言仍未懂掌握貨品數量。問到MIRROR隊友入貨可有折扣？他毫不猶豫表示，如果他們肯穿著，可免費送贈。