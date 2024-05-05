Anson Lo盧瀚霆自認鼻鼾聲係隊中No.1 下月搞見面會同時告別九展

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今日(5日)到沙田出席活動，大批神徒一早到場霸定靚位支持偶像，場內亦有不少人高舉Anson Lo《深閨》的歌詞牌「以後我只專注迷同一位」。

Anson Lo與Duffy及LinaBell擺出不同甫士讓大家拍照，他受訪時表示，小時候很愛跟家人到迪士尼樂園，最愛跟爸爸玩機動遊戲，並稱會購買fast pass好讓自己可以用最短時間玩不同遊戲。他又透露家中有大公仔，茶几旁邊也有很多Duffy & Friend的公仔。早前Anson Lo稱要在家煮宵夜，問到何時拍片跟大家分享炮製宵夜的過程，他笑謂大家看來以為他是煮九大簋，或考慮將煎冬瓜作為一道菜。

提到呂爵安(Edan)把姜濤扯鼻鼾的影片擺上網，更透露Anson Lo一樣有這個問題，因此不想跟他同房。Anson Lo直認自己的鼻鼾聲量應是全隊MIRROR的第一名，他坦言鼻感敏很嚴重，又有鼻水，要用噴鼻藥物去舒緩情況，並謂跟他一齊睡的人很慘。問到過去曾跟哪位成員同房，他稱有Jeremy李駿傑、Edan及Jer柳應廷，他笑指姜濤及Jer的鼻鼾聲亦很大，但Jer並不是經常發出。

MIRROR見面會分12回

談到MIRROR將於6月舉行見面會，選址九展，Anson Lo表示九展對MIRROR來說是個很有意義的地方，他稱由見面會以至小型演唱會也是在九展舉行，初出道時在九展的時間最多，坦言對九展即將關閉百感交集，認為今次活動也可以說是告別九展。他又提到，公司有一個房間專門擺放MIRROR各成員收到的fans禮物。他自言會定時定候收拾物品，現時已清空自己的部份。

今次MIRROR見面會有別過往，分開12位成員各自跟fans見面，Anson Lo認為公司這次安排，好讓大家除了可以跟成員各自相處外，也可以讓fans另外報名去參與個別成員的活動，再作深入了解。問到他準備如何跟fans見面，他表示可能有唱歌、玩遊戲或跟fans合照。